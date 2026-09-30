La Asociación Española de Acogimiento Familiar y Conrado Giménez, de Fundación Madrina, Premios Familia Numerosa

Archivo - El fundador y presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, entrega un ventilador donado a una persona en riesgo de exclusión, en Madrid. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Acogimiento Familiar (ASEAF) y Conrado Giménez, creador de la Fundación Madrina, han sido distinguidos por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con sendos Premios Familia Numerosa, en reconocimiento al trabajo que realizan en favor de la familia y la infancia, en el ámbito del acogimiento familiar y del apoyo a la maternidad, respectivamente.

Ambos serán premiados, junto a Paloma Blanc, creadora de contenido y madre de 9 hijos, galardonada por "normalizar y acercar a la sociedad la realidad de las familias XL" y El Corte Inglés, por su campaña de descuentos a familias numerosas en alimentación.

Todos ellos recibirán el premio en el marco del XV Congreso Nacional de Familias Numerosas, que organiza la FEFN, en colaboración con la Federación de Familias Numerosas de Extremadura, y que se celebrará el próximo 10 de octubre en Badajoz.

Los Premios Familia Numerosa 'José Ramón Losana', bautizados así en memoria de uno de los primeros presidentes de FEFN, son otorgados por esta federación a "entidades y personas que apoyan a la familia y las familias numerosas a través de iniciativas públicas y privadas que redunden en una mejora de su calidad de vida, su reconocimiento y promoción".

En esta edición, la FEFN ha querido centrarse en iniciativas que contribuyen a poner en valor y a reforzar la imagen de la familia, y en especial, las familias numerosas, "como el mejor lugar para crecer, con especial atención a la labor de apoyo y protección a la infancia y la maternidad".

En este sentido, premia a ASEAF por su "labor de promoción e impulso del acogimiento familiar que desarrolla para que ningún niño crezca sin el amor y el calor de una familia". Según recuerda, en España, hay casi 20.000 menores tutelados y esta entidad trabaja para minimizar el impacto que esta situación tiene en la vida de los menores, proporcionándoles una familia.

Por otro lado, el premio individual de esta edición ha sido para Conrado Giménez, exdirectivo de banca que, tras un grave accidente de tráfico, reorientó su vida para ayudar a los más necesitados y en particular, a mujeres y niños. En el año 2000 creó la Fundación Madrina para ayudar a madres en situación vulnerable, embarazadas o con bebés, a las que facilita empleo, acompañamiento, vivienda y recursos materiales.