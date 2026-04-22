La Asociación Española de Anunciantes celebrará su 61 Asamblea General el próximo 29 de abril en Madrid

Silvia Bajo, directora general de aea. - AEA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) celebrará su 61 Asamblea General el próximo miércoles 29 de abril en Madrid, según ha avanzado la entidad que congrega a 255 asociados que reúnen a más de 600 marcas.

Como ha avanzado la entidad en un comuniado, el encuentro se dividirá en dos bloques y el primero será solo para los socios y se expondrán las actividades desarrolladas en 2025 (Premios a la Eficacia, Observatorio de la Publicidad, Foro de Medios y Comisiones de Trabajo, Área legislativa, etc), se detallarán presupuestos y balance económico y se elegirán nuevos consejeros.

Asimismo, se dará la bienvenida a los nuevos socios que se han sumado en el ejercicio recién concluido y se presentará la línea de acción futura.

En este escenario, ha adelantado que tendrá lugar una ponencia sobre "una de las iniciativas clave" de la asociación para los próximos años, un proyecto de medición cross-media para el mercado español.

El segundo bloque, el Foro del Anunciante, es abierto a la industria del sector y contará con la participación de expertos externos que reflexionarán sobre 'Mapear lo invisible: datos, información y confianza'.

"A través de dos mesas redondas se abordará la importancia de contar con datos de calidad fiables en un entorno saturado por la sobreinformación, para poder interpretar, contextualizar y tomar las decisiones más adecuadas que avalen las inversiones publicitarias", ha indicado.

El Foro, según ha manifestado, también servirá como espacio para "la puesta de largo" del proyecto de medición cross-media para el mercado español con un debate sobre la aplicación del proyecto a nivel mundial y el caso en España. A su término, se celebrará el primer Consejo Directivo del ejercicio 2026/2027.