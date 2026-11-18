Archivo - Detalle del mosaico gigante de latas y botellas de plástico, en el Parque de Cabecera de Valencia, a 8 de enero de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación SDDR para España, que agrupa a organizaciones de fabricantes y distribuidores de bebidas y del comercio, ha señalado este miércoles que la referencia a noviembre de 2026 recogida en la normativa no implica la puesta en marcha automática del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) para determinados envases de bebidas de un solo uso.

Según la entidad, su implantación sigue pendiente de la autorización de al menos un operador encargado de poner en marcha y gestionar el sistema. La asociación señala que aún no se ha determinado si el modelo contará con un único operador o con varios.

"Esta cuestión es determinante, ya que el Reglamento europeo de envases obliga a los Estados miembros a adoptar medidas que garanticen la coordinación entre operadores, y esas medidas aún están por definir", ha advertido.

Además, ha avisado de que aún faltan desarrollos normativos para adaptar el marco español al Reglamento europeo y dar "seguridad jurídica" al sector en su conjunto.

La entidad también ha advertido de que la próxima celebración de elecciones generales y el posterior proceso de formación de Gobierno podrían demorar la tramitación de estas normas, "con el consiguiente efecto en los plazos de implantación del sistema".

Mientras se concreta la evolución del marco normativo, la asociación ha indicado que seguirá trabajando junto a las administraciones y los sectores implicados para desarrollar un sistema "universal, coordinado, homogéneo y sencillo" para el ciudadano.

El objetivo, según ha señalado, es contribuir a alcanzar en 2029 una recogida separada del 90% de las botellas de plástico y las latas de bebidas, conforme a la meta europea que cita la entidad.