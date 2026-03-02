La Asociación Taurina Parlamentaria pide una Ley de los Toros y "huir" de la prohibición de acceso a menores a corridas. - EUROPA PRESS

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria, Miguel Cid Cebrián, ha pedido este lunes una Ley de los Toros "que dé amparo a todo lo que la toromaquia representa" y "huir de todo tipo de prohibiciones que afecten al acceso de los menores que son, si lo desean en su día, los futuros aficionados".

Así se ha expresado en referencia a la propuesta que el Ministerio de Juventud e Infancia lanzó a finales de enero para prohibir la participación y la asistencia de menores a actividades, eventos o espectáculos en los que se "ejerza violencia contra los animales", como los espectáculos taurinos o la caza.

Cebrián ha efectuado su petición durante la clausura de la primera Jornada sobre el Patrimonio de la Tauromaquia, celebrada hoy en el Congreso de los Diputados. En su intervención, ha defendido también que "tanto la España vaciada como la ecología del campo dependen en gran parte de la fiesta de los toros" y que "el arte del toreo es la manifestación cultural y artística más importante de nuestro pueblo español".

Por su parte, la portavoz de Cultura del PP en la Cámara Baja, María Soledad Cruz-Guzmán, ha llamado a aprovechar el "buen momento" que vive la tauromaquia para "hacer esa estructura de defensa cívica y social" para protegerla.

"Creo que es el momento de que entre todos, entre la parte pública y la parte de sociedad civil, nos unamos para proteger la tauromaquia y para hacer esa armazón que creo que sigue siendo necesario, no nos confiemos de que vivamos un buen momento sino que utilicemos este buen momento para cimentar las futuras políticas y las futuras acciones que seguro nos tocarán hacer", ha indicado durante la clausura.