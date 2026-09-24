ASTRA TV presenta su oferta de televisión vía satélite en toda España

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MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

ASTRA TV, la plataforma de televisión vía satélite de SES disponible en toda España, ha presentado este jueves en Madrid su nueva oferta orientada a garantizar la recepción de los canales de la TDT, autonómicos e internacionales en los hogares que sufren problemas de cobertura o deficiencias en la recepción de la señal.

En este sentido, el director general de SES Satélites Ibérica, Luis Sahún, ha explicado que el objetivo de esta propuesta es asegurar el acceso a la televisión en todo el país, independientemente de la orografía, las interferencias o la dispersión poblacional.

Así, según la compañía, los usuarios de ASTRA TV disfrutarán de los canales en Alta Definición (HD) y, paulatinamente, en Ultra Alta Definición (UHD), con la máxima calidad que garantiza la tecnología satelital. "Además de los canales mencionados, la plataforma cuenta con el potencial para la integración de nuevos canales, como canales provinciales, locales o temáticos", añade.

Además, indica que ASTRA TV está exenta de nuevas resintonizaciones del televisor ni ahora ni en el futuro y no tiene cuotas ni abonos. No obstante, sí requiere de un receptor compatible y una instalación satelital orientada a los satélites ASTRA --a cargo del usuario-- en caso de que su vivienda no cuente con una infraestructura previa.

A futuro, ASTRA TV también se presenta como una opción de garantías ante un tercer dividendo digital. Los operadores móviles ya demandan espacio en la banda de 700 Mhz del espectro radioeléctrico. Los principales países de la UE --excepto España e Italia-- prevén facilitar así la expansión de los servicios de movilidad.

SES es un operador de satélites global de soluciones espaciales. Sus satélites llegan a más de 2.300 millones de personas en 80 países y a escala global emite más de 10.900 canales de televisión. Dispone de más de 4.000 empleados y trabaja con más de 60 organizaciones gubernamentales, 8 de los 10 principales operadores móviles y 30 aerolíneas comerciales.

Igualmente, cuenta con una red integrada de satélites multiórbita formada por 120 satélites (90 geoestacionarios, GEO, y 30 de órbita media, MEO). Actualmente, es el único operador capaz de operar una constelación MEO (O3b y O3b mPower) consolidada, junto a una flota de satélites GEO y acceso estratégico a soluciones LEO (IRIS2 ).