Atresmedia afirma que ha cumplido "escrupulosamente" la sentencia del TS y que 'AlaZ' no se basa en 'El Rosco'

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Atresmedia ha afirmado este viernes que ha cumplido "escrupulosamente" con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha ejecutado "de forma voluntaria", y que la nueva prueba final de 'Pasapalabra', 'AlaZ', no se basa en 'El Rosco', propiedad de la compañía holandesa MC&F.

Así lo ha explicado el grupo de comunicación en un comunicado, después de conocerse que MC&F prepara una demanda, con el apoyo de Mediaset, contra Atresmedia por la nueva prueba final de 'Pasapalabra, que ha denominado 'AlaZ'.

Asimismo, Atresmedia ha añadido que ha cumplido con el cese de la emisión de 'El Rosco', "así como los demás pronunciamientos de la misma, entre otros, la consignación de la indemnización oportuna que ya se ha hecho efectiva".

En cuanto al formato 'AlaZ', sostiene que no se basa en 'El Rosco', sino que "fue creado de manera independiente". "El hecho de que se haya obtenido una licencia para la adaptación del formato 'DallAZetA', propiedad de la productora suiza RSI, empresa ajena a las partes litigantes; que es un formato preexistente, original, y pacíficamente explotado, constituye, de por sí, una prueba determinante de que la nueva prueba final de 'Pasapalabra', 'AlaZ', es un desarrollo independiente y novedoso no basado en 'El Rosco'", ha argumentado.

DIFERENCIAS ENTRE 'ALAZ' Y 'EL ROSCO'

Según ha defendido la compañía, las diferencias entre 'AlaZ' y 'El Rosco' son "incuestionables, y así lo han constatado tanto la prensa especializada como los concursantes y los propios espectadores desde el estreno". Además, ha señalado que "el elemento gráfico del 'rosco' --el más distintivo del formato de MC&F según la propia sentencia del Tribunal Supremo-- no existe en 'AlaZ'".

Además, Atresmedia ha destacado una serie de "diferencias que otorgan originalidad propia a 'AlaZ'", entre ellas, la disposición de los concursantes enmarcados a modo de "cabina" frente a la disposición de éstos únicamente delante de plataformas o atriles.

"El cambio del tiempo de respuesta a 110 segundos o un tiempo distinto al de 'El Rosco' añade un elemento diferenciador y demuestra que la dificultad de la prueba ha cambiado para los concursantes", ha manifestado.

Por otro lado, el grupo ha remarcado que "la introducción de la nueva mecánica, que en el fondo es la clave de la forma en la que se desarrolla el juego, consiste en completar los huecos de cada letra a partir de una definición, lo que la dota de más precisión dado que la respuesta correcta sólo puede ser una".

Atresmedia también ha subrayado que el concursante pasa a tener una tercera opción en el juego: pedir pista, completando una de las letras de la palabra y perdiendo tiempo a la vez.

La posibilidad de elegir el orden de las preguntas (de la A a la Z o de la Z a la A), que introduce un "componente estratégico" inexistente en 'El Rosco'; y la denominación de la prueba final como 'AlaZ', que "se aleja claramente" de la denominación de 'El Rosco' son otras de las diferencias que ha puesto de relieve el grupo de comunicación.

"MONOPOLIZAR" UN JUEGO BASADO EN EL ABECEDARIO

Para Atresmedia, "se pretende algo sin precedentes: monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes". "Las características genéricas de un tipo de programa (concurso, talk show, reality) no son apropiables en exclusiva. No constituyen objeto de propiedad intelectual ni las ideas ni el estilo de un programa o de una obra audiovisual. Tampoco se protege todo aquello que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural", ha indicado.

En este contexto, la compañía ha señalado que "los supuestos elementos coincidentes que Mediaset y MC&F han señalado, como los colores azul y naranja del programa o el enfrentamiento entre dos concursantes, son accesorios, lugares comunes y vienen condicionados por las pruebas previas del programa".

"Estos elementos no pueden ser monopolizados por MC&F. Son convenciones del género. Por tanto, esas supuestas "similitudes insalvables" que se han establecido entre 'AlaZ' y 'El Rosco' se refieren a elementos ordinarios del lenguaje de los concursos televisivos: presencia de dos concursantes, dinámica competitiva, turnos, limitación temporal, aciertos, errores, tensión final o utilización de códigos cromáticos", ha asegurado.

A su juicio, "ninguno" de esos elementos pertenece a 'El Rosco'. "El duelo por el bote, el tiempo acumulado, la presencia de famosos que ayudan a un concursante anónimo y el papel de clímax final son de 'Pasapalabra', presentes en todas sus pruebas desde hace más de dos décadas", ha enfatizado.

Del mismo modo, considera que las preguntas asociadas a las letras del abecedario con tiempo limitado son "la esencia de 'DallAZetA', el formato licenciado". "La prueba es que el formato original que dio lugar a 'El Rosco', el '21x100', contaba con 21 preguntas en 100 segundos, sin duelo por el bote y sin acumulación de tiempo. Nada de eso existía cuando MC&F creó su formato: lo aportó 'Pasapalabra'. No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó", ha avisado.

Atresmedia ha defendido que 'Pasapalabra' tiene una "identidad propia que no desaparece por cambiar una prueba final". "Cualquier formato que se integre en 'Pasapalabrá, como es normal, adopta necesariamente sus rasgos: sus concursantes, su ritmo, su estética. Esas son las "similitudes" que se señalan. No son huellas de 'El Rosco': son consecuencia natural de la integración. 'El Rosco' las tenía por la misma razón", ha explicado.

CAMPAÑA PARA DESTRUIR EL ÉXITO DE LA NUEVA PRUEBA

"Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia", ha declarado.

En este escenario, ha asegurado que Atresmedia e ITV Studios tienen "absoluta confianza en la solidez jurídica" de 'AlaZ' y que se opondrán a cualquier pretensión de retirada cautelar del programa o de perjudicar su reputación.

Finalmente, ha concluido que Atresmedia e ITV Studios "seguirán defendiendo su programa, a su equipo y a los millones de espectadores que, con su apoyo cada tarde, lo convierten en líder".