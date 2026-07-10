Mediaset reclama en Europa desde hace cuatro años la titularidad de la marca 'Pasapalabra'

Archivo - Pasapalabra - MEDIASET - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España también reclama desde hace cuatro años a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) la titularidad de la marca 'Pasapalabra', según han desvelado este viernes 10 de julio fuentes conocedoras de esta acción, que señalan que esta la reclamación está próxima a resolverse y que el grupo es optimista en cuanto a una resolución favorable a sus intereses.

Las citadas fuentes detallan a Europa Press que el grupo de comunicación sostiene que el origen del nombre 'Pasapalabra' es el término 'Passaparola', que se acabó acuñando en el concurso italiano porque es la palabra que pronunciaban los concursantes cuando no conocían una respuesta.

La reclamación por parte de Mediaset de la marca 'Pasapalabra', que también es el nombre del concurso actualmente en emisión en Atresmedia, corre paralela a los procesos judiciales abiertos por la prueba final del programa, denominada 'El Rosco', y cuyo formato pertenece, según ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo, a la compañía holandesa MC&F, obligando a Atresmedia a cesar en la emisión de esta prueba en Antena 3.

Tras esta sentencia, se conoció que la compañía holandesa había llegado a un acuerdo con Mediaset España para que adquiriera los derechos de la prueba. Sin embargo, la marca 'El Rosco', pertenece a ITV, propietaria del programa 'Pasabalabra' cuyos derechos de emisión ostenta actualmente Atresmedia, tal y como confirmó en 2023 el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE--, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.

Tras la reciente sentencia del Supremo que obligaba a Atresmedia a cesar las emisiones de 'El Rosco' dentro del programa 'Pasapalabra', esta cadena estrenó una nueva prueba final denominada 'AlaZ', mientras que Mediaset España ha anunciado un nuevo programa que contendrá como prueba final el formato de 'El Rosco'.