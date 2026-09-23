Atresmedia propondrá en junta extaordinaria abonar 0,83 euros de dividendo tras la desinversión en Fever

Archivo - Letras y logo de Atresmedia en lo alto de la sede del grupo de comunicación Atresmedia. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Atresmedia Corporación ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas el próximo 18 de noviembre de 2026 en la que propondrá distribuir el próximo 16 de diciembre un dividendo de 0,83 euros brutos por acción, según ha informado este jueves el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, la compañía distribuirá esa cantidad por cada una de las 225.732.800 acciones de 0,75 euros de valor nominal representativas del capital social de Atresmedia Corporación, de las cuales 554.376 son acciones propias, cuyos derechos económicos han sido atribuidos proporcionalmente al resto de las acciones, conforme a lo previsto por el artículo 148 de la Ley de Sociedades de Capital.

Según informa la compañía, para la determinación de este dividendo a cuenta se han considerado tanto los resultados ordinarios generados durante el ejercicio 2026 como el resultado extraordinario registrado en las cuentas individuales de Atresmedia Corporación como consecuencia de la desinversión en Fever Labs, completada este mes de septiembre.

La propuesta de acuerdo del Consejo de Administración a la Junta General extraordinaria establece como fecha de pago de este dividendo a cuenta el 16 de diciembre de 2026.

La compañía indica que la convocatoria de la junta general extraordinaria de accionistas, junto con las propuestas de acuerdos y la restante documentación legalmente exigible, será publicada en los plazos y por los medios previstos en la normativa aplicable.