Aumenta casi un 33% las reclamaciones planteadas ante la Agencia de Protección de Datos en 2018, hasta las 14.146

Publicado 25/01/2019 14:33:26 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha recibido un total de 14.146 reclamaciones durante 2018, lo que representa un incremento del 32,8% respecto al año anterior cuando se plantearon 10.651 quejas ante el organismo.

Así lo ha dado a conocer este viernes la presidenta de la Agencia, Mar España en un desayuno informativo, que ha tenido lugar en la sede de la AEPD en Madrid, para presentar las cifras del ejercicio 2018, así como el grado de cumplimiento del Plan Estratégico de 2018 y avanzar algunas líneas de actuación para el presente 2019.

El 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se hacía de obligado cumplimiento. Ante este hecho, las cifras presentadas por Mar España indican que entre el 1 de enero y el 24 de mayo las reclamaciones pasaron de las 4.550 del año 2017 a las 5.036 denuncias del citado periodo de 2018. Sin embargo, entre el 25 de mayo y el 31 de diciembre, las reclamaciones crecieron un 48,9%.

En relación con la temática de las reclamaciones, Mar España ha explicado que han estado relacionadas con ficheros de morosidad, videovigilancia, servicios de Internet, reclamación de deudas , administración pública, sanidad, publicidad (excepto spam), comercios, transporte y hostelería, entidades financieras (acreedoras), y publicidad a través de correo electrónico o teléfono móvil.

Respecto a las denuncias recibidas y resueltas con respuesta satisfactoria tras haberlas remitido al responsable o delegado de protección de datos (DPD), Mar España ha detallado que durante 2018 se ha producido 863.

No obstante, la presidenta de la AEPD ha explicado que el hecho de que la reclamación se presente ante el responsable del tratamiento de datos personales no implica que la Agencia no realice inspecciones a posteriori, y ha asegurado que un 13% de los 863 expedientes, es decir, 110 están siendo auditados.

Sobre los casos con otras autoridades europeas de protección de datos, de los 395 casos analizados, la Agencia se ha personado como interesada en un total de 237 de ellos, siendo la autoridad líder en 11 de ellos. Las reclamaciones sobre ejercicio de derechos, en 2018 se han recibido 1.784 peticiones, de las que 191 fueron por derecho al olvido.

Mar España ha explicado que Google y sus servicios suponen 125 de las 191 reclamaciones (65%), seguido de medios de comunicación, con 18 y el 9%; otros buscadores de Internet, con 14 y un 7%; las administraciones públicas y boletines, con 13 reclamaciones y un 6%. En este sentido, la presidenta de la AEPD considera "normal" que Google aglutine el mayor porcentaje, ya que cuenta con "30 millones de usuarios en España".

En 2018, se han dictado 907 resoluciones sancionadoras (434 con sanción económica, 96 con resolución de infracción a administraciones públicas, y 377 apercibimientos). Así, la morosidad y la contratación fraudulenta representaran 3.770.803 euros (29%) y 4.979.200 euros (38%), respectivamente, sobre el total del volumen de sanciones (12.824.454 euros).

Finalmente, la presidenta de la AEPD ha anunciado que prevé publicar el próximo mes de febrero una instrucción o circular que recoja las conclusiones del informe de la Agencia sobre el tratamiento de datos personales que pueden hacer los partidos políticos de cara a las próximas elecciones. Así, ha apelado a la responsabilidad de las formaciones y ha aclarado que de momento no ha recibido ninguna denuncia por perfilado ideológico.