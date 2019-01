Autocontrol avala la campaña 'Nosotras parimos, nosotras decidimos' por la gestación subrogada, criticada por feministas

Publicado 24/01/2019 14:33:34 CET

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'Nosotras parimos, nosotras decidimos' de la asociación de familias por gestación subrogada Son Nuestros Hijos "no puede ser considerada contraria a la dignidad" de las mujeres, según el dictamen emitido por el Jurado de la Publicidad de la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (Autocontrol).

Así lo ha dictaminado el organismo después de que el Ayuntamiento de Madrid solicitara en un escrito conocer su criterio sobre si la campaña podía considerarse atentatoria de la dignidad de las mujeres "en la medida en que, según han alegado diversas fuentes, defiende una práctica indigna (la gestación subrogada) y se sirve para ello de un lema que ha sido utilizado para denunciar una 'maternidad impuesta y forzada' y para 'garantizar los derechos de las mujeres'".

El pasado 26 de noviembre, las ciudades de Madrid y Barcelona amanecieron empapeladas con carteles bajo el lema 'Nosotras parimos, nosotras decidimos' y con carteles con el mismo lema en varias fachadas de la capital y en las pantallas gigantes de los Cines Callao. "La web y su campaña son una herramienta para acabar con los falsos mitos que, como mantras, repiten unos pocos grupos feministas", señalaba entonces el presidente de Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, que añadía: "Decían que no había mujeres en España dispuestas gestar altruistamente. Y con la campaña queda claro que no es verdad".

Tras analizar el caso, el Jurado de la Publicidad concluye que la campaña "no infringiría" la norma 10 del Código de Autocontrol que establece: "la publicidad no sugerirá circunstancias de discriminación ya sea por razón de raza, nacionalidad, religión, sexo u orientación sexual, ni atentará contra la dignidad de la persona. En particular, se evitarán aquellos anuncios que puedan resultar vejatorios o discriminatorios para la mujer".

El organismo argumenta su decisión en base a que la campaña de la asociación Son Nuestros Hijos es "sencillamente" una opinión "que puede o no compartirse" y que implica una toma de posición. "La manifestación pública de esta opinión o posicionamiento, además de estar salvaguardada por el derecho a la libertad de expresión, no puede ser considerada contraria a la dignidad de la persona", destaca el Jurado.

Respecto a que sea un lema utilizado por asociaciones feministas, el organismo considera que el anunciante, amparado por el derecho a la libertad de expresión, se sirve del citado lema para "reforzar el mensaje que quiere transmitir". Además, cree que "nada de ofensivo hay" en la elección de este mensaje y que se trata de un "giro publicitario" para enfatizar un mensaje que quiere trasladar.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ribadeo (Galicia), Aurora González, ha manifestado que el hecho de que haya tenido que intervenir Autocontrol en la campaña 'Nosotras parimos, nosotras decidimos', demuestra que sigue habiendo grupos extremistas que, además de tergiversar la realidad de la gestación por sustitución, intentan secuestrar las voces" de quienes defienden la regulación.

"Yo, como mujer y feminista, les digo que las mujeres no necesitamos tutelas. Necesitamos un marco jurídico garantista que asegure nuestra autonomía y que evite la mercantilización, como existe ya en otros países democráticos de nuestro entorno, para que aquellas mujeres que libremente queremos ser gestantes de manera altruista, como es mi caso, podamos hacerlo con toda la seguridad jurídica", ha señalado González, quien participó en esta campaña.