Ayuda a la Iglesia Necesitada iluminará de rojo más de 250 edificios e iglesias en España por los cristianos perseguidos

Un Cristo iluminado de rojo. - ACN

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 edificios públicos, catedrales e iglesias de toda España se iluminarán de rojo del 16 al 22 de noviembre, con motivo de la REDWEEK 2026, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada, con el objetivo de concienciar sobre la "difícil situación de los millones de cristianos que sufren persecución por causa de su fe en todo el mundo".

Entre otros, se iluminarán la Catedral de la Almudena en Madrid, las de León y Valladolid o la de Guadix (en Granada), el templo expiatorio del Tibidabo (en Barcelona), la Basílica de Covadonga (en Oviedo) y el Monumento al Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles (en Getafe).

Entre los edificios públicos confirmados se encuentran fachadas de las diputaciones de Córdoba, Palencia y Toledo, ayuntamientos como los de Cáceres, Gijón o Santander, y edificios y monumentos emblemáticos como el palacio de la Aljafería (Cortes de Aragón), la Puerta del Mar (en Valencia), la fuente de Neptuno en Madrid o la de la Hispanidad en la plaza del Pilar de Zaragoza.

A nivel global, entre los lugares que se suman a la iniciativa este año figuran la sede de la Presidencia Federal de Austria, la basílica de Knock en Irlanda y la catedral de St. Mary en Sídney, Australia, entre otros. Además, el 23 de noviembre, está previsto que se iluminen de rojo los edificios del Parlamento Europeo en Estrasburgo.

Asimismo, se ofrecerán testimonios de la Iglesia perseguida. Por ejemplo, Austria contará con la presencia del arzobispo de Erbil, Irak, Bashar Warda, mientras en Portugal, el arzobispo de Abuya, Nigeria, Ignatius Kaigama, participará en diferentes conferencias y encuentros de oración.

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal de Pakistán, Samson Shukardin, impartirá una conferencia sobre libertad religiosa en el Parlamento Europeo el 18 de noviembre.

Para completar la agenda de esta iniciativa, parroquias de toda España celebrarán actividades de oración e información. En Madrid, además de la iluminación de la Almudena, la catedral acogerá una Eucaristía por los cristianos perseguidos el 18 de noviembre, día central de la REDWEEK, a las 19:00 horas. Ese mismo día en Barcelona se iluminará de rojo el templo del Sagrado Corazón de Jesús del Tibidabo a las 18:00 horas.

Al mismo tiempo, Valladolid acogerá la exposición '¿Por qué me persigues?' en el Santuario del Sagrado Corazón, además de celebrar una Vigilia de Adoración por los cristianos perseguidos, mientras que en Palencia se celebrará una Misa en la catedral con este motivo.

Según los datos del Informe de Libertad Religiosa en el mundo 2025, 413 millones de cristianos viven en países donde la libertad religiosa se ve gravemente vulnerada. De ellos, aproximadamente 220 millones viven en países donde están directamente expuestos a la persecución.

De acuerdo con estos datos, en el 40% del mundo (73 países) los cristianos sufren ataques físicos o verbales por motivos religiosos. Asimismo, el informe señala que las iglesias cristianas sufren ataques por sesgo religioso en 1 de cada 3 países del mundo (62 países) y a ellos se suma que los cristianos no pueden mostrar en público símbolos religiosos en un cuarto de los países del mundo (45 países).

"Estas cifras constatan que la persecución a los cristianos sigue siendo motivo de especial preocupación. Queremos que esta realidad no caiga en el olvido y por eso iluminamos de rojo edificios civiles, catedrales e iglesias, para que el mundo abra los ojos", ha señalado el director de ACN España, José María Gallardo.