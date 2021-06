El Ayuntamiento de Madrid difiere de Transportes sobre los peajes: "Es discriminar al más vulnerable"

Transportes insiste en abrir un debate sobre la financiación de la red de carreteras del Estado: "Puede ser un pago por uso o puede haber otros"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Martínez Páramo, se ha posicionado en contra de establecer un sistema de pago por uso de las carreteras en España. "Es discriminar al más vulnerable", ha dicho en el encuentro informativo 'La tecnología como clave de éxito en la estrategia de movilidad sostenible' organizado por Europa Press en colaboración con Everis.

En el mismo encuentro, ha participado la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, que ha defendido que las infraestructuras de transportes de España "están a primer nivel", aunque ha precisado que están viendo "cómo garantizar su conservación".

El Gobierno barajó 2024 como la fecha en la que se podría comenzar a implementar el sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado y así lo contemplaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas. Poco después, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, descartó llevar a cabo la medida si no cuenta con el apoyo del resto de los partidos políticos.

Rallo ha apostado por abrir un debate sobre cuál es el sistema de financiación: "Puede ser un pago por uso o puede haber otros. Se trata de ver cuál es el mejor mecanismo, pero no va a ser ni uno ni otro si no hay consenso social o político", ha apuntado.

Sin embargo, Martínez Páramo no se ha mostrado "en absoluto partidario" de esta medida. "Desde el Ayuntamiento de Madrid no somos en absoluto partidarios, el uso de la vía pública pagando lo que estás haciendo es discriminar al más vulnerable, el que no pueda pagar no va a poder entrar", ha advertido.

Así, ha señalado que el Ayuntamiento de Madrid apuesta por otras alternativas que incentiven no meter el coche en la ciudad, como los parkings o el carril bus. "El Ayuntamiento no es partidario de esa medida, pero nos sentaremos, se estudiará y se dialogará", ha asegurado.

Por su parte, el director de Movilidad Sostenible de Everis Ingeniería, Arturo Corbí, que también ha participado en el encuentro, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para la financiación. "Donde no lleguen los fondos, si se definen bien los mecanismos, acabarán atrayendo otro paquete de financiación de las empresas que inviertan en esos servicios", ha precisado.