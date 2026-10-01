Ayuntamientos del Condado de Treviño votan este jueves mociones a favor de una consulta para integrarse en Álava

VITORIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa para la Integración del Enclave de Trebiñu en Álava promueve pedir al Consejo de Ministros una consulta popular, a través de dos mociones que votarán este jueves los ayuntamientos de La Puebla de Arganzón y Condado de Treviño en sendos Plenos Extraordinarios.

En reunión celebrada el 14 de septiembre de 2026, aprobó la petición de celebración de los dos citado plenos municipales, con el objetivo de votar una moción que solicita al Consejo de Ministros, por parte de ambos ayuntamientos, la autorización para la celebración de una consulta popular similar a la celebrada en 1998.

Con esta iniciativa, la Mesa para la Integración del Enclave de Treviño en Álava quiere dar "un paso más" en la resolución administrativa del contencioso, con el fin de que sean los habitantes del enclave los que puedan expresarse, para lo que es necesaria la aprobación de dicha solicitud en ambos ayuntamientos.