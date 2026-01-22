La banda Kitai abrirá las semifinales de Benidorm Fest 2026, que cerrarán Miranda! & bailamamá

Archivo - El grupo KITAI posa durante la presentación de las canciones seleccionadas para participar en el Benidorm Fest 2026, a 18 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Bendiorm Fest 2026 seguirá celebrándose, sin relación directa con Eurovisión, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La banda de rock Kitai abrirá las semifinales de la quinta edición del Benidorm Fest, que cerrarán Miranda! & bailamamá. Ambas galas tendrán lugar el 10 y 12 de febrero en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm y en cada una se clasificarán seis artistas para la gran final que se celebrará el sábado 14 de febrero.

Así lo ha dado a conocer RTVE, que ha hecho público este jueves el orden de actuaciones de las semifinales del Benidorm Fest 2026, que este año cumple su quinto aniversario. El orden de actuación de la final se conocerá desde Benidorm el viernes 13 de enero.

En la primera semifinal los artistas actuarán en este orden: Kitai con 'El amor te da miedo'; María León ft. Julia Medina con 'Las damas y el vagabundo'; Luna Ki con 'Bomba de amor'; Greg Taro con 'Velita'; Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?'; Dora & Marlon Collins con 'Rakata'; Tony Grox & Lucycalys con 'T amaré'; Mikel Herzog Jr. con 'Mi Mitad' y Kenneth con 'Los Ojos No Mienten'.

La segunda semifinal seguirá el siguiente orden: Asha con 'Turista'; KU Minerva con 'No volveré a llorar'; Funambulista con 'Sobran gilipo**as'; Dani J con 'Bailándote'; The Quinquis con 'Tú No Me Quieres'; Atyat con 'Dopamina'; Rosalinda Galán con 'Mataora'; Mayo con 'Tócame' y Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote'.

La quinta edición del Benidorm Fest que tendrá lugar en febrero no servirá para elegir al representante de España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la participación de Israel, pero concederá más premios para los concursantes.

Junto al premio en metálico de 150.000 euros brutos (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción), RTVE ha llegado a un acuerdo con TelevisaUnivision para que este año uno de uno de los artistas viaje a Miami (Estados Unidos) para hacer promoción en la cadena y grabar un single. Habrá un tercer premio consistente en un 'billete' para viajar a Estocolmo (Suecia) para grabar en los estudios de Spotify otro single.

La nueva edición cambia de trofeo. El certamen de este 2026 recupera y reinterpreta la mítica Sirenita de Oro que se entregaba al ganador del Festival Internacional de la Canción de Benidorm.