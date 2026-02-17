Belarra cree que Junts rechaza la ley de Vox para prohibir el burka por "vergüenza": "En racismo se parecen"

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, cree que Junts ha rechazado la proposición de ley con la que Vox propone prohibir el velo integral (burka y niqab) en el espacio público porque "le da vergüenza".

"Creo que a Junts le da vergüenza apoyar a Vox, aunque le gustaría. Lamentablemente, se parecen mucho las propuestas que hacen. En racismo se parecen extremadamente a la ultraderecha de Vox", ha señalado.

Así lo ha manifestado este martes Belarra en rueda de prensa en el Congreso, después de que Junts haya avanzado que votará en contra de la proposición de ley de Vox y que han registrado un proyecto propio que va en la misma dirección.

Respecto a la iniciativa de Vox, Belarra ha subrayado que espera "muy poco de quienes se han opuesto permanentemente a los derechos de las mujeres, a quienes son en este momento el principal peligro para las mujeres españolas".

"Ellos (Vox) llevan a agresores y a gente que está penada por violencia machista en sus listas electorales. Vox es la principal amenaza a los derechos de las mujeres, y yo creo que hay que decirle muy claro a la ultraderecha que las mujeres en España no necesitamos más prohibiciones, lo que necesitamos es más derechos, y que si quieren defender los derechos de las mujeres, que apoyen la regularización extraordinaria que ha conseguido Podemos, que es como vamos a conseguir que las mujeres migrantes en España vivan mejor", ha sentenciado la líder de la formación morada.