Berlusconi (MFE): "En 2025 el beneficio neto consolidado se ha más que duplicado en comparación al año anterior"

Archivo - FILED - 02 September 2025, Berlin: German Minister of State for Culture Wolfram Weimer (L) receives Italian media entrepreneur Pier Silvio Berlusconi in Berlin. Italian-based Media for Europe (MFE), controlled by the family of late former Italia - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de MFE-MediaForEurope (MFE), Pier Silvio Berlusconi, ha avanzado que 2025 fue "un año extraordinario" y que "el beneficio neto consolidado se ha más que duplicado en comparación con el ejercicio anterior".

Así lo ha explicado este miércoles Pier Silvio Berlusconi en una rueda de prensa con los medios italianos en la sede de Mediaset en Cologno Monzese (Milán, Italia), según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La matriz de Mediaset España ha detallado que durante la rueda de prensa Berlusconi ha ofrecido una estimación de los indicadores clave de los estados financieros consolidados de 2025, que incluyen la contribución de ProsiebenSat.1 en el cuarto trimestre.

Según el conglomerado de medios, el beneficio neto del ejercicio "se ha más que duplicado en comparación con los 137,9 millones de euros del ejercicio anterior". La estimación del flujo de caja libre del grupo, basada en información pública, es de aproximadamente 500 millones de euros (aproximadamente 300 millones de euros en términos comparables).

Los resultados consolidados del grupo MFE para 2025 serán aprobados por el consejo de administración el 15 de abril de 2026.