La bioética pública, la economía de la virtud y la ética ecológica, temas ganadores de los Premios Razón Abierta

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El significado del ser humano y la bioética pública, la moralidad y la economía de la virtud y la ética ecológica son los temas de las investigaciones que han resultado ganadoras de la quinta edición de los Premios Razón Abierta otorgados por la Universidad Francisco de Vitoria y la Fundación Joseph Ratzinger/Benedicto XVI.

En la categoría de investigación, ha sido premiado el trabajo titulado 'What It Means to be Human: The Case for the Body in Public Bioethics' (Qué significa ser humano: El caso del cuerpo en la bioética pública'), de Carter Snead, de la Universidad de Notre Dame.

Asimismo, ha sido galardonada en la misma categoría la investigación 'Biopolitics After Neuroscience: Morality and the Economy of Virtue' (Biopolítica después de la neurociencia: Moralidad y la Economía de la Virtud), de Jeffrey Bishop, de la Saint Louis University, Andrew Michel, de la Vanderbilt University School of Medicine, y Therese Lysaught, de la Loyola University Chicago.

Igualmente, ha sido reconocido el trabajo titulado 'The Foundations of Nature: Metaphysics of Gift for an Integral Ecological Ethic' (Los fundamentos de la naturaleza: Metafísica del don para una ética ecológica integral), de Michael Dominic Taylor (Edith Stein Philosophy Institute/International Laudato Si' Institute).

Mientras, en la categoría de Docencia, ha resultado ganador el Programa Ciencia para los Seminarios, de John Slattery, Curtis L. Baxter, Katharine Hinman y Jennifer J. Wiseman, de la American Association for the Advancement of Science.

Por otro lado, se ha otorgado una mención de honor en la categoría de investigación al trabajo 'The Gospel of Happiness: How Secular Psychology Points to the Wisdom of Christian Practice' (El Evangelio de la felicidad: cómo la psicología secular apunta a la sabiduría de la práctica cristiana), de Christopher Kaczor (Loyola Marymount University).

Los Premios Razón Abierta reconocen con 100.000 euros (divididos en cuatro premios de 25.000 euros) a aquellos investigadores y docentes universitarios que dialogan desde su ciencia con la filosofía o teología.

El pasado 2 de julio se reunió telemáticamente un jurado internacional formado por: el rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada; el presidente de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, Federico Lombardi; y la profesora de Filosofía de Ciencias Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Filosofía de la Práctica Científica y Tecnológica del Campus Universitario Bio-Medico de Roma, Marta Bertolaso.

Completan la lista el profesor de genética molecular y microbiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rafael Vicuña; el profesor de Economía Política de la Universidad de Bolonia, Stefano Zamagni; el profesor de Teología Moral de la Pontificia Universidad Gregoriana, Paolo Benanti; el catedrático de Teología Sistémica de la Universidad San Dámaso, Javier Mª Prades.

La fecha y lugar de la ceremonia de entrega de los Premios Razón Abierta, que en años anteriores se ha celebrado en Roma y en Madrid, queda prevista para el inicio del próximo curso.