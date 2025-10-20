El BNG exigirá en el Congreso evitar "bloqueos indiscriminados" de páginas web por parte de LaLiga y Movistar

El diputado del BNG Néstor Rego durante una rueda de prensa anterior a la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) defenderá este miércoles en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso una iniciativa para reclamar al Gobierno "actuar para evitar los bloqueos indiscriminados de páginas web ejecutados por LaLiga y Movistar".

Según ha informado la formación nacionalista, el BNG demandará que el Ejecutivo "garantice la precisión y proporcionalidad de las medidas contra la piratería audiovisual, evitando que continúen los cierres masivos de IPs que dejan fuera de servicio millares de webs y plataformas completamente legítimas, incluyendo portales públicos y servicios de pago".

De este modo, la iniciativa del BNG propone que el Congreso inste al Gobierno a adoptar medidas necesarias --dentro de sus competencias-- para "asegurar que los bloqueos de webs que emiten ilícitamente contenidos protegidos no afecte a páginas o portales legítimos".

Se debe garantizar que los bloqueos realizados sean precisos y limitados: que se emplee exclusivamente el protocolo DNS para restringir el acceso al dominio concreto que infrinja derechos, evitando bloqueos por IP que afecten la multitud de webs ajenas", señala el diputado del BNG en el Congreso, Nestor Rego.

Asimismo, Rego propone establecer una colaboración con los hostings, a través de protocolos, para que los servicios de hospedaje puedan retirar únicamente los contenidos ilícitos o suspender las cuentas infractoras, preservando el funcionamiento de páginas legítimas.

Del mismo modo, añade el diputado, se deben articular mecanismos que impidan a las compañías de telecomunicaciones bloquear direcciones IP de manera masiva, lo que perjudica tanto la empresas como la usuarias sin relación con la piratería.

"El BNG considera imprescindible que el Gobierno recupere el control sobre estas actuaciones, hoy dejadas en manos privadas que operan sin supervisión ni garantías para terceros", subraya Rego.

A su juicio, "la lucha contra la piratería no puede convertirse en una censura digital encubierta ni afectar al derecho a la información y a la libertad de expresión". Rego demanda "un marco de actuación claro y justo, que proteja los derechos de autor sin causar daños colaterales a millares de webs legales".