Bolaños alerta a Meta de que "ninguna tecnológica está margen de la ley" e insta a las redes a colaborar con la justicia

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante el foro Metafuturo 2025. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Féliz Bolaños, ha advertido a la plataforma Meta de que "ninguna tecnológica puede estar al margen de la ley" y ha instado a las plataformas a colaborar con la justicia.

"Nosotros consideramos que no puede haber ninguna tecnológica por grande que sea, por global que sea en su negocio, estar al margen de la legislación", ha explicado Bolaños en el foro 'Megafuturo', organizado por Atresmedia, al ser preguntado por las medidas anunciadas por el presidente Pedro Sánchez tras conocerse un presunto caso de espionaje a usuarios por parte de la plataforma matriz de Facebook, Whatsapp e Instagram.

Bolaños ha justificado la adopción de medidas para conocer el alcance de esta actuacion de Meta sobre la que ha asegurado que investigación realizada por tres universidades "lleva a pensar que son millones de personas los afectados".

"Teniendo en cuenta que en España casi el 80% de los usuarios utilizan el sistema Android, podemos estar hablando de una cifra muy alta, muy elevada, pero desconocemos exactamente el número", ha admitido el ministro quien ha incidido en la necesidad de conocer también "el beneficio económico que ha obtenido la plataforma por esa utilización indebida de datos de usuarios y cuál ha sido su modus operandi en este comportamiento irregular".

Por ello, el ministro ha defendido la necesidad de iniciar "acciones legislativas y políticas públicas" y ha confirmado la apertura en la Comisión de Transformación Digital del Congreso de "declaraciones, investigaciones y solicitud de documentación para conocer cuál es el alcance". "A partir de ahí se tomarán las medidas oportunas", ha argumentado.

Bolaños se ha mostrado crítico con las grandes tecnológicas y el anonimato en las redes sociales. "El problema es que muchas veces no se conoce la identidad de quien hay detrás", ha argumentado Bolaños para quien es necesario "empezar a pensar en que, quizás, al menos las grandes tecnológicas debieran conocer quiénes son las personas que están operando en las redes sociales".

"Sólo ese paso, ese pequeño paso, sería sustancialmente una mejora en el respeto que tiene que debe haber y que lo echamos de menos", ha indicado Bolaños quien ha puesto de ejemplo la "cantidad de calumnias e injurias" que pueden encontrase en la plataforma X.

No ha defendido, no obstante, la eliminación de contenidos: "Yo no hablo en ningún caso de censurar, sino de que, cuando se cometa una infraccion penal, la respuesta de las compañías sea colaborar con la justicia" y, en este sentido, ha recordado que en la actualidad "con mucha frecuencia ni las compañías saben quién esta detrás de los usuarios de las redes sociales".

En esta dirección ha pedido un "esfuerzo a nivel mundial" para cambiar esta situación. "A mí me parece básico que conozcamos quién está detrás de los usuarios de redes sociales, porque en ocasiones hay responsabilidades civiles, penales, de cualquier índole, que debiéramos ser capaces de conocer y de investigar y, desde luego, en la lucha de la desinformación que es algo que afecta tanto a nivel mediático como institucional".