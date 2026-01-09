Bolaños asegura que Vaticano "empujó" el acuerdo pero admite que el "entusiasmo de algunos obispos no es máximo"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, (EUROPA PRESS)

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reconocido la labor del Vaticano para impulsar el acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno para la compensación de las víctimas de abusos sexuales, aunque ha cuestionado el apoyo por parte algunos obispos.

"Tengo la sensación de la que la Santa Sede ha empujado, ha impulsado el acuerdo, tengo la sensacion de que la Iglesia española ha firmado el acuerdo y ha pasado por la valoración y la conformidad de sus órganos, pero tengo la sensación de que el entusiasmo en algunos obispos en España no es máximo por este acuerdo", ha asegurado Bolaños en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

El Ministro ha aludido a sus onversaciones con el Papa Francisco en 2022 sobre la situación de las víctimas de abusos en España y, segun ha añadido, hasta hoy ha comprobado "en las vísitas al Vaticano que la Santa Sede tenía un interés muy especial en que España tuviera un plan donde el Estado y la Iglesia fueran de la mano para reparar a las víctimas que han sufrido el delito, el encubrimiento, el no creerles y despreciar sus testimonios".

En opinión de Bolaños, "el Vaticano ha estado muy comprometido, tanto el Papa anterior como el actual" y se ha referido a la comisión Pontificia creada para garnatizar "que en todo el mundo se pongan medidas porque la situación es diferente, al igual que lo es en las diferentes diócesis de España, donde hay obispos que están comprometidos y otros que no lo están tanto".

Al ser preguntado por si la Iglesia española ha llegado al acuerdo arrastrando los pies, Bolaños ha puesto sobre la mesa "su sensación de que el estusiasmo de algunos obispos en España no es el máximo por este acuerdo", sobre el que ha indicado que "pone normas, pone baremos", lo que representa "un cambio de actitud de la Iglesia".

Respecto a si esto supone también un cambio con los casos de pederastia, Bolaños ha precisado que lo que garantiza es que el "Estado tutela, supervisa el proceso y, por tanto, si hay alguna diócesis, algún obispo que no tiene demasiado interés, demasiado entusiasmo en este acuerdo, el Estado estará encima para que las víctimas de este territorio también tengan los mismos derechos, que haya igualdad entre todas las que han sufrido el delito en cualquier momento".

En su opinión, el acuerdo "demuestra que la Iglesia Española considera importante el asunto, que hay que tomar acciones, que hay que reparar y hay que evitar" y el hecho de que el Estado esté presente "es la garantía de que no depende de la voluntad de un obispo concreto o de una diócesis particular, sino que la situación va a ser la misma en toda España".

En cuanto al procedimiento para resarcir a las víctimas, ha admitido que hay situaciones muy distintas, pero ha destacado que "en última instancia la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo. "Hay casos que se solucionan con una terapia corta psicológica, y que el coste será mínimo, pero hay otros muy graves que llevan sin salir de su habitación lustros; hay vidas que están truncadas y otras que tienen menos gravedad", ha argumentado.

Por ello, ha garantizado que "el Defensor va a mirar caso por caso, que lo va a resolver con el acuerdo y la conformidad de la Iglesia Católica y de la víctima y, si no existe acuerdo, irá a una comisión mixta donde estará el Estado, la Iglesia, las víctimas y sus asociaciones representativas y, si no se alcanza un acuerdo, la última palabra la tiene el Defensor del Pueblo". "Esa última palabra es inapelable", ha añadido el Ministro.

Ha garantizado, asimismo, que "no se va a escatimar en recursos" para que "este sistema de reparación a las víctimas de abusos pueda funcionar con agilidad y con justicia, porque es lo que se está haciendo, justicia".

POSICIÓN DE NEUTRALIDAD DE LA IGLESIA

Respecto a las declaraciones realizadas por el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, en las que apuntaba, ante la actual situación política en España, la necesidad de "una cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos", Bolaños ha considera que desde la Iglesia católica se debería tener una "posición de neutralidad porque hay católicos que votan a todas las opciones políticas".

Por ello, ha reconocido una "discrepancia sustancial" con la Conferencia Episcopal, aunque ha puesto en valor la capacidad del Gobierno para "sentarse a negociar y llegar a un acuerdo en un asunto fundamental que es la reparación de las víctimas". Y, en su opinión, con sus declaraciones públicas, Argüello "está haciendo suyo el argumentario de la derecha y de la ultraderecha".