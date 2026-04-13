Bolaños rechaza participar en iniciativas políticas que "discriminen" por credo ante la petición de Junts sobre el burka

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, preside el acto de presentación de la nueva convocatoria de las becas SERÉ 2026, a 13 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha rechazado participar en iniciativas políticas que "discriminen" por credo ante la proposición de ley que Junts lleva mañana al Pleno del Congreso para prohibir el burka.

"Nosotros nunca vamos a participar en ninguna iniciativa política que trate de discriminar a personas por su credo, por sus creencias, por su religión, por su raza y que únicamente estén planteando debates en términos de discriminar al diferente. Esos debates no forman parte de las ideas del Partido Socialista", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto Bolaños en la presentación de la convocatoria 2026 de las becas SERÉ para opositar a juez, fiscal, abogado del Estado o LAJ, preguntado por si el PSOE apoyará este martes la admisión a trámite en la Cámara Baja de la propuesta de Junts para prohibir el burka y el niqab en la vía pública y en cualquier espacio de acceso público.

EL GOBIERNO PREVÉ APROBAR MAÑANA LA REGULARIZACIÓN

Por otro lado, sobre el real decreto de regularización de migrantes, Bolaños ha recalcado que desde su Ministerio están "trabajando sobre la base del dictamen del Consejo de Estado" que han planteado "algunas observaciones para mejorar el texto", y ha previsto que "mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros".

"Esta regularización la pide la Patronal, la pide la Conferencia Episcopal, la pide el Vaticano y solo están en contra de ella el Partido Popular y Vox", ha recalcado.

De la misma manera, Bolaños ha indicado que esta regularización "va a permitir que la Seguridad Social y la Hacienda Pública tengan mayores recursos para hacer frente al estado del bienestar". "Y por tanto, vamos a seguir trabajando en estas horas que nos quedan para el Consejo de Ministros, con la idea de que mañana pueda aprobarse en el Consejo de Ministros", ha subrayado.