Una borrasca activará este domingo alertas por oleaje en la cornisa cantábrica y Canarias estará en riesgo por calima

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una borrasca en el norte peninsular acompañada de una intensa circulación atlántica dará lugar a la activación de alertas amarillas en la cornisa cantábrica por oleaje, en tanto que Canarias estará en riesgo por polvo en suspensión, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Asturias y Cantabria, junto a las provincias gallegas de A Coruña y Lugo y la vasca de Vizcaya, activarán alertas amarillas a lo largo de toda la jornada por fenómenos costeros, mientras que las altas concentraciones de polvo pondrán en riesgo desde el amanecer a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

La borrasca que afectará a la mitad norte peninsular dejará cielos nubosos y precipitaciones en Galicia --pudiendo ser localmente persistentes en el oeste de la comunidad--, Pirineos y, de manera puntual, en otros puntos del noroeste. También se esperan bancos de nieblas en las zonas motañosas de esta región, así como precipitaciones en forma de nieve en zonas altas, sobre todo en los Pirineos centrales, con la cota de nieve entre los 1.600 y 2.000 metros.

Las heladas débiles harán presencia en zonas altas de meseta y montaña de la mitad oriental, en tanto que pueden ser localmente moderadas en los Pirineos más orientales.

En el suroeste se impondrá un situación de anticiclón, con temperaturas en ascenso generalizado en todo el país, a excepción de ligeros descensos de las mínimas en el valle del Guadalquivir, Guadiana y litorales sureste mediterráneos.

Asimismo, se han vaticinado aumentos notables de las máximas en interiores de Levante y de las mínimas en amplias áreas del cuadrante noroeste peninsular y norte de los Pirineos, que pueden ser puntualmente extraordinarias. De este modo, las mínimas oscilarán, con carácter general, entre los 0ºC y los 5ºC, mientras que las máximas escalarán entre los 12ºC y los casi 20 ºC.

En el archipiélago canario, se ha apuntado la previsión, más allá de la calima en las islas orientales, de intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la mañana tendiendo a poco nuboso en el resto, así como de temperaturas que subirán y marcarán máximas de 26ºC.

El viento soplará de componente oeste y suroeste en la Península y Baleares, mientras que en litorales del Cantábrico se esperan intervalos de fuerte y moderados en el resto de los litorales, siendo en el Golfo de Cádiz de componente norte.

Por lo demás, habrá vientos flojos en el suroeste peninsular, moderados en el norte de Galicia y meseta Norte y con intervalos de moderado en el resto sin descartar rachas muy fuertes aisladas en zonas altas del tercio oriental, Ibérica y noroeste de Galicia.

En Canarias, la previsión es de viento alisio moderado con intervalos de fuerza en zonas expuestas, tendiendo a amainar con la evolución del día.