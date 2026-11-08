La borrasca Bruna dejará este lunes lluvias fuertes en el oeste peninsular y rachas muy fuertes de viento

Archivo - Varias personas intentan sujetar sus paraguas, a 26 de enero de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inestabilidad se mantendrá este lunes en la Península con el paso de la borrasca Bruna, con precipitaciones que podrán ser fuertes y persistentes en el oeste de la Península y rachas muy fuertes de viento del sur, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Habrá avisos de nivel naranja activos por lluvia durante todo el día en Huelva y Sevilla, mientras que en Cáceres y Ávila se mantendrá la alerta naranja durante las primeras horas de la mañana, pasando luego a aviso amarillo. Además, estarán activos avisos amarillos por viento en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Navarra y País Vasco.

En concreto, las lluvias afectarán en Galicia, el macizo Galaico-Leonés, el Sistema Central, Extremadura, los Montes de Toledo, Andalucía occidental y las sierras de Cádiz y Málaga. En cuanto al viento, será más acusado en los litorales atlánticos gallegos, donde podría haber rachas de 80 kilómetros por hora, en el golfo de Cádiz, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, en las montañas del norte y centro peninsular.

En la Península y Baleares predominarán los cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, más abundantes e intensas y localmente con tormenta en la vertiente atlántica. Los acumulados serán significativos en el oeste y sur de Galicia. En Canarias se esperan intervalos nubosos, con probables chubascos moderados en puntos de las islas de mayor relieve.

Son probables las brumas y las nieblas matinales en los interiores del tercio este peninsular, el valle del Ebro y los entornos de montaña. También se esperan brumas asociadas a los frentes, que serán más densas y persistentes en zonas altas de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán en el suroeste peninsular y el oeste de Galicia y subirán en las mesetas, el sureste, Baleares, Ceuta y Melilla. Las mínimas aumentarán de forma generalizada en la Península y Baleares, de manera notable en regiones de la mitad norte, mientras que en Canarias descenderán las temperaturas. Habrá heladas débiles en los Pirineos.

Entre las capitales de provincia, destacan los 25 grados previstos en Alicante y Murcia y los 24 de Almería, Badajoz, Girona, Granada, Huelva, Jaén, Palma, Sevilla y Madrid, con 18 grados en esta última. Las mínimas más bajas se darán en Soria (6) y Ávila (8).

El viento soplará moderado de componente sur en la mayor parte de la Península y Baleares, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en los litorales atlánticos gallegos y las montañas del centro y norte peninsulares. En Alborán, el levante rolará a poniente, y en el resto del Mediterráneo será flojo de dirección variable. En Canarias serán todavía probables las rachas muy fuertes del oeste en las islas más montañosas durante las primeras horas de la madrugada, y después irá amainando hasta ser flojo o moderado.