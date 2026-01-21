La borrasca Ingrid, activa hasta el domingo, dejará el viernes nieve por debajo de 500 metros en noroeste peninsular

Nevada provocada por la borrasca Harry a su paso por España, en Manzanares el Real, a 17 de enero de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

La borrasca de gran impacto Ingrid dejará un importante temporal marítimo, más acusado en las costas gallegas, con precipitaciones que podrán ser en forma de nieve en cotas bajas a partir del mediodía del viernes, según una nota informativa emitida por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En este sentido, el organismo estatal considera probable que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, mientras que las nevadas afectarán a vías de comunicación del noroeste. En total, espera que el episodio dure hasta el final del domingo.

Por días, ha explicado que Ingrid se profundizará rápidamente este jueves al noroeste de Galicia. En combinación con el anticiclón en el entorno de Azores, provocará que se establezca un intenso flujo del noroeste, que arrastrará una masa húmeda de origen polar a la fachada atlántica peninsular.

Durante este jueves por la tarde, prevé que los frentes asociados a la borrasca afecten a la mitad oeste peninsular y dejen precipitaciones en general moderadas. En este marco, las mayores acumulaciones se darían en las vertientes sur de la cordillera Cantábrica y del sistema Central occidental, así como en el entorno del Estrecho y en zonas de realce orográfico de Galicia.

Al margen de ello, las nevadas quedarán restringidas a áreas montañosas de la mitad norte por encima de 1.000 a 1.200 metros (m). Además, el viento soplará de componente oeste con intervalos fuertes en amplias zonas, junto con rachas localmente muy fuertes, lo que tendrá continuidad en jornadas posteriores.

De acuerdo con la previsión, los días álgidos del episodio serán el viernes 23 y el sábado 24, cuando llegará la descarga fría posfrontal. Durante la primera mitad del viernes se espera un gran empeoramiento del estado de la mar en la vertiente atlántica gallega y el Cantábrico de forma paralela al momento de máximo acercamiento de Ingrid.

Sin embargo, ha puntualizado que lo más significativo será el descenso de la cota de nieve por debajo de los 500 m en el noroeste peninsular desde las últimas horas del viernes, con nevadas en las principales áreas montañosas del país, así como en el interior de Galicia y en toda la meseta Norte.

Con el escenario actual, AEMET no descarta que durante estos días se alcancen espesores de cinco centímetros (cm) en 24 horas en cotas bajas del cuadrante noroeste. Ya el domingo, el organismo estatal prevé que Ingrid se vaya rellenando y que el flujo de origen atlántico se debilite, amainando el temporal marítimo.

A lo largo del día, considera previsible que la masa polar comience a retirarse y que las nevadas sean cada vez menos significativas y en cotas algo más altas. Al final de la jornada, se daría por finalizado el episodio. Por el momento es difícil precisar las zonas donde se darán las nevadas más copiosas, por lo que el organismo estatal recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días.