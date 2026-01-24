La borrasca 'Ingrid' dejará este domingo en la Península lluvias, nieve y nivel rojo por oleaje en cuatro comunidades

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Península y Baleares seguirán bajo la presencia de la borrasca 'Ingrid' aunque ésta se irá alejando dejando el paso a una masa más cálida de origen atlántico. Esta transición seguirá dejando un escenario de cielos cubiertos en gran parte del país, nieve y fuertes rachas de viento con avisos en nivel rojo que ocasionarán olas de hasta 10 metros en las comunidades de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

De igual forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha otorgado el aviso amarillo en Melilla, Almería, Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Girona y Tarragona por viento y oleaje, con previsiones de olas desde los 2 a los 5 metros de altura y rachas de viento entre los 50-70 km/h.

La nieve seguirá siendo protagonista en el último domingo de enero con cotas de 800 a 1.000 metros en el tercio oriental, mientras que en el resto del territorio se elevan entre los 1.100-1.500 m. Las nevadas continuarán afectando a cotas altas del Pirineo y la cordillera Cantábrica, así como a algunos sistemas montañosos del sur, con acumulaciones significativas en Pirineos y sierras del sudeste.

Por otro lado, se prevén cielos cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, con precipitaciones más intensas en los litorales del Cantábrico, así como en el área del Estrecho y en las sierras Béticas. De forma menos notable, también se esperan precipitaciones en zonas de montaña y, por la tarde, en el sur de Castilla-La Mancha y en Andalucía. En Baleares, se pronostican chubascos localmente fuertes con posibilidad de tormenta y granizo aislado.

Las temperaturas subirán, tanto las mínimas como las máximas, con menos heladas que solo podrían darse en Castilla y León y Aragón. De igual forma, se prevén máximas cercanas a los 20°C en el sureste, con Murcia, Alicante y Valencia en torno a los 18-19 °C y Málaga rondando los 17°C.

En Andalucía, Sevilla y Huelva se moverán alrededor de los 17°C, y Cádiz en torno a los 16°C. En el tercio norte, las máximas no superarán los 10ºC en provincias como Burgos, León, Palencia, Segovia o Soria. En Canarias, el ambiente será claramente más templado, con 21°C en Las Palmas de Gran Canaria y 22°C en Santa Cruz de Tenerife.

El viento soplará del oeste moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en gran parte del litoral peninsular, especialmente en el Cantábrico, el área del Estrecho y las costas del sureste y este peninsular. En Canarias predominará el alisio de intensidad moderada, con régimen estable y cielos poco nubosos o despejados.