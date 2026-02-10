La borrasca 'Nils', la 8ª en 2026, dejará viento, olas, lluvias y nieve en cotas altas este miércoles y jueves

Peatones se protegen de la lluvia bajo sus paraguas, durante el paso de la borrasca Joseph. A 27 de enero del 2026 en Sevilla (Andalucía, España).- María José López - Europa Press

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La borrasca 'Nils' dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas, según ha avanzado este martes a través de su perfil en 'X' la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"La borrasca 'Nils' ha sido nombrada por nuestros compañeros de Météo France. El miércoles y jueves dejará rachas de viento muy fuertes en amplias zonas, temporal marítimo y lluvias, con nieve solo en cotas altas. Consulta avisos en vigor en nuestra web y app", ha señalado el organismo estatal.

Esta es la octava borrasca de gran impacto de la temporada 2025-2026, lo que ya suma dos más que las que hubo entre marzo y mediados de abril del año pasado. Fuentes de AEMET señalan en declaraciones a Europa Press que desde que se nombran borrascas (es decir, desde la temporada 2017-18) no hay precedentes del nombramiento de ocho en poco más de un mes.

"Tan solo se acerca 2025, cuando se nombraron seis entre el 6 de marzo y 7 de abril. En enero de 2021 se nombraron cinco en tan solo 21 días (entre el 5 y 26 de enero), cuatro de ellas en una semana", explican.