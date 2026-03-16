La borrasca 'Therese', la 19 de la temporada, dejará lluvias fuertes y olas en Canarias a partir del miércoles

Archivo - Oleaje en la playa de Badalona afectado por las lluvias, a 7 de febrero de 2023, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Therese', la 19 de la temporada, dejará a partir del miércoles lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo en Canarias, que será la zona de España más afectada por el sistema, según ha confirmado este lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

"Canarias será la zona de España más afectada, con lluvias localmente fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo a partir del miércoles 18. Con la borrasca Therese son ya 19 los sistemas nombrados en la temporada 2025-26", ha señalado el organismo estatal a través de mensajes en su perfil en 'X'.

Constituye un "récord absoluto" desde que comenzaron a nombrarse borrascas en la temporada 2017-18. Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24: hubo 17 borrascas.