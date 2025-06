Borrell, Almunia y otros representantes europeos alertan sobre el retroceso de las normas de sostenibilidad en la UE

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 representantes europeos y de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han alertado sobre el riesgo de desmantelar los avances regulatorios en sostenibilidad a través de una declaración conjunta enviada este lunes y dirigida a las instituciones y gobiernos de la Unión Europea (UE): dar "marcha atrás" a estas normas "dañaría la confianza en las instituciones europeas".

Entre otros, han firmado el texto el ex alto representante de la UE y exvicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, y el también exvicepresidente de la Comisión y ex comisario europeo, Joaquín Almunia.

La declaración surge como respuesta al paquete normativo europeo conocido como Ómnibus I, que plantea revisar y posponer diversas regulaciones en materia de sostenibilidad bajo el argumento de mejorar la competitividad. Si bien los firmantes apoyan los esfuerzos por simplificar las exigencias para las empresas, afirman que es importante reivindicar algunos principios "indeclinables" y acciones políticas que "han posicionado a la UE en el liderazgo social y medioambiental a nivel global".

A su juicio, debilitar el marco jurídico europeo en materia de sostenibilidad socavaría esos principios y enviaría señales contradictorias al mercado en un momento "crítico" para la transición de Europa hacia una economía "más justa, sostenible y resiliente". Por ello, llaman a mantener el rumbo en la implementación de políticas sostenibles, con acompañamiento a las empresas y mecanismos de apoyo adecuados, pero sin abandonar los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos, protección ambiental y justicia social.

"Mantener los más altos estándares de calidad legislativa, solidez, alineación con las normas internacionales pertinentes y claridad sigue siendo imperativo para alcanzar los objetivos políticos y reforzar la excelencia legislativa de la UE. La renuncia a los avances normativos en materia social y medioambiental sería incoherente y dañaría la confianza en las instituciones europeas", defienden.

Al margen de Borrell y Almunia han firmado la declaración el ex alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein; el ex ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn; el ex ministro de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo y ex Representante Permanente ante la UE de Países Bajos, Tom de Bruijn; y el arzobispo de Luxemburgo, el cardenal Jean-Claude Hollerich.

Asimismo, también han añadido su firma el ex presidente del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, Zdzislaw (Dzidek) Kedzia; la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y ex ministra de Cooperación al Desarrollo y Dirección de la Propiedad Estatal de Finlandia, Heidi Hautala; y el profesor Henry C. Lauerman de Derecho Internacional en la Universidad de Wake Forest y ex relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medioambiente, John H. Knox.

A su vez, han firmado el ex ministro de la Presidencia de España, ex eurodiputado y presidente de la Fundación Euroamérica, Ramón Jáuregui; la presidenta de amfori, Linda Kromjong; el exministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, ex presidente del Parlamento y ex presidente de la Asamble General de la ONU, Mogens Lykketoft; la ex ministra de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo de Países Bajos, Lilianne Ploumen; y la ex ministra de Justicia de Finlandia, Hannele Pokka.

Además, también han añadido su firma la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidenta de Irlanda, Mary Robinson; el ex comisario europeo y candidato principal del S&D en las elecciones europeas de 2024, Nicolas Schmit; el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Olivier de Schutter; la ex viceministra de Justicia de Bulgaria y ex vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, Velina Todorova; y la ex vicepresidenta de la Comisión Europea, ex comisaria europea y ex ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Margot Wallström.