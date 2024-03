Brecha de género en la profesión tecnológica FP: menos inserción laboral y salarios y peores condiciones, según estudio

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La brecha de género en profesiones tecnológicas de Formación Profesional se perpetúa, según un estudio llevado a cabo por CaixaBank Dualiza y Orkestra- Instituto Vasco de Competitividad en la semana de la Mujer, ya que en los trabajos relacionados con STEM (ciencias, tecnologías, ingeniería o matemáticas) hay menos inserción laboral y las mujeres cobran por debajo de lo que perciben los hombres, además de tener peores condiciones laborales.

Concretamente, de las once familias profesionales calificadas como STEM, solo cuatro no están masculinizadas y estas son 'Industrias alimentarias', 'Química', 'Imagen y sonido' y 'Edificación y obra civil', itinerarios en los que al menos el 30% de los estudiantes son mujeres. Y en términos globales, según destacan los impulsores del estudio, solo un 12,3% de las personas que titulan en familias STEM son mujeres, pese a que estas profesiones suelen tener mejor inserción laboral que las no STEM.

La titulación de las mujeres en estos ciclos STEM sigue siendo minoritaria y pese a que ha habido una leve mejoría en el tanto por ciento que representan, ésta ha sido fruto de una reducción del número de hombres que titulan, en lugar de por un aumento significativo de las mujeres.

En cuanto a la retribución, el salario de los titulados varones en Química alcanza los 26.300 euros al cuarto año de titular en Grado Medio, por los 21.700 euros de las mujeres, y en Grado Superior, el salario para los hombres se sitúa en 30.800 euros por los 26.600 euros de las mujeres.

Una vez tituladas, esos títulos STEM favorecen más los contratos indefinidos, sin embargo, a los cuatro años de titular, poco más de la mitad de las mujeres que lo han estudiado cuentan con esa estabilidad en el puesto de trabajo, frente a porcentajes diez puntos superiores de sus homólogos masculinos.

En todas las familias STEM de grado medio y superior los hombres cobran más que las mujeres, la única excepción se da para las tituladas en Grado Medio de 'Electricidad y electrónica', que cobran ligeramente por encima que sus compañeros por una diferencia casi testimonial, ya que en 2021 apenas titularon 222 mujeres respecto a 7.389 hombres.