Las BRIF de Transición Ecológica apoyan en la extinción de diez incendios en León, Zamora, Cáceres, Ourense y Asturias

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas de Refuerzos de Incendios Forestales (BRIF) y efectivos de tierra y aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando las labores de extinción en diez incendios repartidos por León, Zamora, Cáceres, Ourense y Asturias.

En concreto, se encuentran ayudando en los fuegos de Oencia (León), Almanza (León), Benuza (León), Porto (Zamora), Jarilla (Cáceres), Vilariño de Conso (Ourense), Oímbra (Ourense), Cangas del Narcea (Asturias), Degaña (Asturias) y Somiedo (Asturias).

Los efectivos que se encuentran desplegados son una BRIF-A de Tineo, un FOCA de Matacán, un MIKE de Ibias, una BRIF-A de La Iglesuela, una BRIF-A de Lubia, un ACO de Muchamiel, dos LIMA de Noáin, una BRIF-B de Puerto el Pico, dos FOCA de Apoyo Internacional, un MIKE de Plasencia del Monte, un FOCA de Matacán, dos LIMA de Las Minas, un MIKE de Caravaca, dos ALFA de Requena, un ALFA de Reus, dos TANGO de Agoncillo y una BRIF-A de Prado Esquiladores.

A su vez, también están desplegados un TANGO de Son Bonet, una BRIF-A de Pinofranqueado, un FOCA de Torrejón, un FOCA de Talavera la Real, un ALFA de Mirabel Aeródromo, una BRIF-A de Daroca, una BRIF-A de Laza, un FOCA de Zaragoza, un FOCA de Labacolla, un FOCA de Los Llamos, un FOCA de Málaga, una BRIF-A de Lubia y un ACO de Zaragoza.