Bruselas aprueba el plan español de 70 millones para ayudar a la digitalización de medios de comunicación

BRUSELAS 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha dado este miércoles luz verde a un plan del Gobierno español para apoyar con 70 millones de euros la digitalización de medios de comunicación impresos hasta diciembre de 2028, en un momento en el que el sector afronta la falta de inversión "suficiente" en tecnologías digitales.

En concreto, el objetivo del programa es apoyar la modernización de las actividades para garantizar la sostenibilidad económica y mejorar la resiliencia y la competitividad; al tiempo que contribuye a "mejorar la calidad del contenido y el pluralismo mediático" y ofrece soluciones digitalizadas a los lectores, ha informado en un comunicado la institución comunitaria.

"Estas soluciones incluyen herramientas contra la desinformación, la trazabilidad en origen y plataformas de certificación y transparencia", han explicado los servicios comunitarios.

Entre las medidas que contempla el plan figuran bonos para periódicos impresos y publicaciones periódicas que cumplan los requisitos para apoyar la adquisición de soluciones de digitalización, como sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube y herramientas de ciberseguridad.

También prevé subvenciones directas a las editoriales de periódicos impresos que cumplan los requisitos para apoyar proyectos de digitalización avanzada.

El Ejecutivo comunitario considera que el régimen notificado por el Gobierno de Pedro Sánchez cumple las reglas sobre ayudas de Estado, en tanto que es un plan "necesario y adecuado" para abordar la falta de inversión en la digitalización de los medios impresos en España. Asimismo considera que es "proporcionado", porque se limita al mínimo necesario y tendrá un impacto limitado en la competencia y el comercio entre Estados miembro