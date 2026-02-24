Buscan a una joven de 23 años y a su hijo de dos años desaparecidos en Barcelona el pasado 12 de febrero

María Paula M., de 23 años, y su bebé Seitka Layne M., de 23 meses, desaparecidos en Barcelona - SOS DESAPARECIDOS

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación SOS Desaparecidos busca a María Paula M., de 23 años, y su bebé Seitka Layne M., de 23 meses, quienes se encuentran en paradero desconocido desde el pasado 12 de febrero en Barcelona.

Así lo ha dado a conocer este martes la organización, que ha advertido de que la desaparición está considerada de "alta vulnerabilidad", puesto que afecta a una madre joven y a un menor de corta edad.

Ambos fueron vistos por última vez la mañana del 12 de febrero en la residencia de servicios sociales donde residían, en Barcelona. Ese mismo día, María Paula comunicó a su madre que no se encontraba bien y que iba a acudir al médico. Desde entonces, no se ha podido confirmar su paradero ni el lugar en el que se encuentran.

Según ha informado la familia de la joven, en los días posteriores se produjeron comunicaciones "breves y esporádicas" a través de WhatsApp, sin que María Paula facilitara información sobre su ubicación ni realizara llamadas telefónicas. Estas comunicaciones han cesado posteriormente de forma intermitente, lo que ha incrementado la "preocupación" del entorno familiar, ha indicado la entidad.

La familia ha indicado que María Paula atraviesa "una situación de especial fragilidad emocional, lo que, unido a la responsabilidad de un menor de corta edad a su cargo, refuerza la consideración del caso como de alta vulnerabilidad".

"Pedimos a la ciudadanía que, por favor, nos ayuden. Se trata de una situación de urgencia. Necesitamos saber que María Paula y el bebé están bien. Necesitamos volver a verlos. Ayúdennos a encontrarlos", solicita la familia.

La Asociación SOS Desaparecidos pide una difusión inmediata y que qualquier persona que pueda aportar información relevante se ponga en contacto con el teléfono de emergencias 112, la Policía Nacional (091), la Guardia Civil (062), o con los teléfonos de la asociación: 649 952 957 o 644 712 806. "La colaboración ciudadana es esencial para lograr su pronta localización y garantizar su seguridad", ha indicado.