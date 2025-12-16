Bustinduy aspira a aprobar "cuanto antes" las medidas fundamentales de la Ley de Familias pese al "bloqueo político"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria en el Senado. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha comprometido este martes a que las "medidas fundamentales" recogidas en la Ley de Familias, "con la dotación financiera correspondiente" salgan adelante "cuanto antes" pese al "bloqueo político".

"Yo aspiro a que las medidas fundamentales que lleva la Ley de Familias con la dotación financiera correspondiente para que puedan ver la luz, salgan adelante cuanto antes y con el mayor respaldo político", ha asegurado Bustinduy este martes en el Pleno del Senado, en respuesta a una pregunta de la senadora del PNV Nerea Ahedo.

El ministro ha precisado que "esta ley todavía no ha podido salir adelante por mor de un bloqueo político que no tiene nada que ver con los intereses y necesidades de estas familias y sí con intereses de parte".

Si bien, espera que "las medidas de protección social" incluidas en la norma salgan adelante con "el mayor respaldo político" como ha sucedido con la reforma del artículo 49 de la Constitución, con la ley ELA o con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

"Desde luego, el Ministerio va a trabajar con todo su empeño para que así sea en el menor plazo posible", ha enfatizado Bustinduy, al tiempo que ha enumerado algunas de las medidas incluidas en la ley como "una protección reforzada para las familias numerosas con la categoría especial pasando de cinco hijos a cuatro --tres en los casos de vulnerabilidad económica, dos en los casos de familias monoparentales o de algún miembro de la familia con discapacidad--".

Por su parte, Ahedo ha advertido de que la Ley de Familias Numerosas del año 2003 está "obsoleta" y ha lamentado que la nueva norma, aprobada por el Consejo de Ministros en febrero de 2024, "parece que va para largo" porque llevan con prórroga de enmiendas desde hace más de un año y medio.

"Las familias tienen urgencias en el día a día y las numerosas más. Y proteger a las familias es proteger a la infancia", le ha espetado la senadora del PNV, al tiempo que ha puesto el ejemplo de algunas medidas aprobadas en Euskadi, como por ejemplo, el decreto de familias monoparentales. No obstante, ha precisado que hay otras cuestiones que "siguen dependiendo por desgracia del Gobierno central".

Ente otras peticiones de las asociaciones de familias numerosas, ha señalado "desde no perder el reconocimiento específico" hasta otras "mucho más concretas, como que las familias de cuatro hijos o hijas pasen a categoría especial, que la dependencia económica de los hijos se valore según el salario mínimo interprofesional" o, en el caso de progenitores separados con guardia y custodia compartida, "que tengan ambos el título de reconocimiento simultáneo, pudiendo disfrutar de ventajas y bonificaciones".

Ahedo ha acusado al ministro de referirse a "generalidades" y le ha advertido de que no quieren "propaganda ni anuncios como aquel de la renta universal de crianza". "Los buenos propósitos no valen, de buenas intenciones está el purgatorio lleno", ha zanjado.