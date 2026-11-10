Bustinduy critica que Madrid elimine las ayudas a las familias monoparentales el mismo día que el Gobierno "las protege"

1132634.1.260.149.20261110144234 El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha criticado que la Comunidad de Madrid haya eliminado de sus presupuestos las ayudas a familias monoparentales, como se ha conocido este martes, y ha afirmado que "es coincidencia" que "salga publicado" el mismo día que "el Gobierno de España da un paso para protegerlas", como ha afirmado en referencia al decreto ley aprobado este martes por el Consejo de Ministros.

Así lo ha expresado Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo, donde también ha afirmado que el mensaje que envía el Ejecutivo autonómico y su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es que "el ático sí se materializó, pero las ayudas a las familias no".

"El dinero de la sanidad pública va para Quirón, pero a las educadoras infantiles o a las profesoras en huelga ni la reciben. A los fondos buitres se les pone la alfombra roja. Las vecinas a las que echan de sus barrios para convertirlos en un parque temático no tienen voz y no se les hace caso. Creo que el contraste es evidente", ha insistido el ministro.

CONTRIBUIR A QUE LA HUELGA SEA UN ÉXITO

Por otra parte, preguntado por si el Gobierno secundará la huelga general convocada para el miércoles 11 de noviembre, Bustinduy ha hecho un llamamiento a la movilización y ha defendido que "todos los derechos que tiene la clase trabajadora en este país se han conquistado luchando y haciendo huelgas". Ha asegurado que hará "todo lo posible" para contribuir a que la huelga sea un éxito y que su apoyo es "sincero, rotundo y absoluto".

"Es una huelga convocada contra un sistema de especulación en la vivienda que está convirtiendo las rentas salariales de los trabajadores en beneficio privado, en acumulación de una riqueza obscena, por parte del 1% de los propietarios de una élite internacional, una rentista que vive a costa del esfuerzo y del sacrificio del pueblo trabajador en España. Por tanto, todo mi apoyo", ha afirmado el titular de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.