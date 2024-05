Bustinduy pide avanzar en la agenda social para "combatir fuerzas antidemocráticas" tras el "aquelarre" de Vox y Milei

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido "avanzar en la agenda social" tras el "aquelarre de ultraderecha" del pasado domingo en Madrid, en referencia al acto de Vox al que asistió el presidente argentino, Javier Milei.

"Tras el aquelarre de ultraderecha que vimos en Madrid este domingo, la manera de combatir el auge de fuerzas antidemocráticas, ultraderechistas y reaccionarias es avanzar en la agenda social, es conseguir una sociedad que garantice mínimos de bienestar para todos", ha señalado este martes Bustinduy en declaraciones a los medios en el V Congreso Europeo contra la Pobreza celebrado en Madrid.

Ante la amenaza de la guerra, que "se expande y se cronifica" en todas sus fronteras y ante una "carrera armamentística desatada", el ministro ha asegurado que "la única alternativa para defender una Europa democrática y una Europa en paz es construir una Europa social, es profundizar de una vez en el estatus de ciudadanía universal que garantice derechos sociales universales para toda la ciudadanía europea".

Para el responsable de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la lucha contra la desigualdad y contra la pobreza, específicamente contra la pobreza infantil en España, "es la mejor manera de combatir estas derivas y estas tendencias tan peligrosas y también es la mejor manera de afianzar una sociedad en la que vivir mejor, vivir en paz, vivir en libertad y vivir con igualdad".

"Sólo desde el horizonte de una sociedad del bienestar para el siglo XXI que no deje a nadie atrás, seremos capaces de afianzar principios como los valores democráticos o como los derechos humanos. Así que creo que hay que hacer menos aspavientos y avanzar más. La única manera de defender la democracia es avanzando, es conquistando derechos sociales", ha zanjado.

El ministro ha incidido en que la pobreza y la desigualdad "es la principal amenaza" a la democracia que se vive en Europa. "No puede haber estabilidad democrática, no puede haber una sociedad del bienestar si no avanzamos en la lucha por la erradicación de la pobreza y la reducción de la desigualdad", ha concluido.