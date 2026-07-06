Bustinduy pide a Feijóo que apoye la prestación universal por crianza: "¿Qué pasa con los derechos de los sí nacidos?"

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Juan Vega - Europa Press

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que al igual que propone una ley del concebido no nacido, apoye también los "derechos de los sí nacidos" y, en concreto, la prestación universal por crianza o la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia.

"Me parece curioso este planteamiento ideológico, que el señor Feijóo, siguiendo a la señora Ayuso, ahora parece que defiende. Yo le pregunto: ¿Que qué pasa con los derechos de los concebidos sí nacidos? Y le pido abiertamente que apoye la prestación universal por crianza que vamos a llevar a los próximos presupuestos generales del Estado", ha planteado Bustinduy, este lunes, en declaraciones a los medios antes de la reunión de la Mesa de Diálogo Social en Autonomía Personal y Dependencia, en la sede del Ministerio.

Así se ha pronunciado el ministro de Derechos Sociales, al ser preguntado por el anuncio de Feijóo, que se ha comprometido a impulsar una ley para el concebido no nacido si llega a gobernar.

Asimismo, le ha pedido su respaldo a "la gratuidad de los comedores escolares en la escuela pública"; que apoye "la reforma de la ley de dependencia que se vota este jueves" en la Comisión de Derechos Sociales del Congreso o "los derechos de los niños palestinos a los que están masacrando en el genocidio deliberado cometido por Israel".

Así, el ministro ha reprochado a Feijóo la situación de "la gente que sí vive aquí y que muchas veces tiene que afrontar unas condiciones durísimas mientras las administraciones del Partido Popular miran para otro lado".

"Está muy bien defender la vida, pero hay que defenderla con coherencia, no creo que sea lo que están haciendo", ha zanjado.

Por otro lado, sobre la postura de Feijóo sobre la Ley de Nietos, ha lamentado que el líder del PP "parece incapaz de salir de su propio pozo" y ha dicho que "no tiene un pase".

"No tiene un pase la postura que adoptó, es ridícula, porque es que era su compromiso electoral, era su posición y la cambió ¿para qué? Para seguir la estela de Vox, aparentar esta especie de dureza de una manera muy grave", ha criticado, al tiempo que le ha invitado a "volver al consenso democrático".