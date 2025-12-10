Bustinduy al PP sobre cómo proteger a las familias: "¿Sabe qué hay que hacer? Bajar el precio de los alquileres"

Archivo - El ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2025, en Madrid (España). El Gobierno hace frente a una nueva sesión de con - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha defendido que "la mejor manera de proteger y defender a las familias trabajadoras" en España es bajar el precio de los alquileres, así como "seguir subiendo los salarios, el salario mínimo, el sueldo de los funcionarios, las pensiones, como está haciendo este Gobierno".

"¿Sabe qué hay que hacer? Bajar el precio de los alquileres. ¿Por qué no aplican la Ley de Vivienda allí donde gobiernan, si pueden hacerlo?", ha planteado el ministro a la diputada del PP Carmen Fúnez, durante la sesión de control al Gobierno de este miércoles en la Cámara Baja.

Bustinduy ha indicado Carmen Fúnez que "lo más importante es no deteriorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, las universidades" y "dejar de hacer regalos fiscales a los grandes patrimonios, a los fondos de inversión o a las empresas energéticas". "Este Ministerio tiene un horizonte bien claro para lo que queda de la legislatura", ha manifestado.

En concreto, Bustinduy ha detallado que va a trabajar para "mejorar el sistema público de la dependencia, que por supuesto contará con la financiación necesaria para ello; adoptar una prestación universal por crianza para erradicar la pobreza infantil; intervenir el mercado de la vivienda para proteger a los inquilinos frente a las lógicas de especulación y rentismo que les asfixian". "Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés general, yo les preguntaría a quién van a servir ustedes", ha subrayado.

El ministro ha replicado así a las críticas de la diputada 'popular', que le ha afeado el "confundir anuncios con resultados" que, según Fúnez, "dicen es exactamente todo lo contrario". Además, ha añadido que "no es el Gobierno de la coalición del progreso, sino del retroceso".

"Hay dos resultados tremendamente preocupantes después de su gestión. El primero de ellos es que la clase media española hoy es pobre", ha manifestado Carmen Fúnez, que ha añadido que "en el año 2018 un 3% de la clase media se consideraba pobre y hoy un 19%", según el CIS.

El segundo resultado de su gestión, a su juicio, "es que en la España de Pedro Sánchez y de su gobierno trabajar no garantiza en absoluto salir de la pobreza". "Eso lo dicen todas las asociaciones y colectivos que están trabajando en este ámbito", ha enfatizado.

Para la diputada, "los derechos no están solo para ser proclamados, sino que están fundamentalmente para que vayan acompañados de una memoria económica", que es lo que "no lleva a ninguna de las medidas y leyes" que salen del Ministerio de Pablo Bustinduy.