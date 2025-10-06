Bustinduy se reunirá la semana que viene con ONG para avanzar en la Ley de Grandes Simios

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a 11 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se reunirá la semana que viene con Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians, según han confirmado a Europa Press fuentes de Derechos Sociales. El objetivo será avanzar en la aprobación de la Ley de Grandes Simios después de que estas ONGs se lo pidieran la semana pasada en una carta a la que se adhirieron otras 103 organizaciones nacionales y 22 internacionales.

Durante la reunión --a la que también asistirá la secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez-- las dos ONG preguntarán al ministro por las causas del retraso en la aprobación de la ley, cuyo proyecto tendría que haber sido presentado en el plazo de tres meses desde la aprobación de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales en 2023.

A su vez, le entregarán el borrador técnico de la ley, elaborado por un equipo de expertos en simios, zoológicos y normativa legal. El director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas, ha recalcado que acudirán a esta nueva cita "con esperanza y sentido de responsabilidad". "Esperamos poder construir con ellos una vía de comunicación en la que confiar para presentar una ley a la altura de las expectativas, en la mayor brevedad posible", ha señalado.

La fundadora y presidenta de la Fundación Animal Guardians, Marta Esteban, ha añadido que ambas organizaciones pretenden facilitar la tramitación de la ley y ofrecer "una base rigurosa y viable" para su aprobación. "El borrador (que vamos a entregar al ministro) recoge años de experiencia científica y jurídica", ha indicado.