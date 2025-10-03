Uno de cada cinco docentes en España se siente "indiferente, cansado o desilusionado", según la Fundación SM

Archivo - Dos niños el primer día de colegio, a 9 de septiembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Uno de cada cuatro (42%) profesores asegura que si encontrara un trabajo similar abandonaría la profesión

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Uno de cada cinco docentes en España se siente "indiferente, cansado o desilusionado", según el 'Informe mundial sobre el personal docente' que el Equipo Especial de Docentes de la UNESCO publica este viernes en alianza con la Fundación SM. A la luz de estos datos, la organización pide cuidar el bienestar integral de los docentes y mejorar sus condiciones de trabajo, entre otras demandas.

En el marco de la publicación del texto, la Fundación SM recuerda que uno de cada tres docentes de primaria en España tiene más de 50 años, el 33,6%, dos puntos más que hace una década. La proporción es aún mayor en secundaria obligatoria, donde llega al 36,2%, y se dispara en la enseñanza postobligatoria, con un 40,7% de profesores que superan el medio siglo de vida.

De acuerdo con el último dato del Instituto Nacional de Estadística (INE), Europa y América del Norte necesitan 4,8 millones de docentes para cumplir con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para 2030, 'Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos', según las estimaciones del 'Informe mundial sobre el personal docente' de la UNESCO (TTF por sus siglas en inglés).

De ellos, un total de 4,5 millones son por abandono de la profesión. A nivel europeo, la tasa de docentes que deja de ejercer como tales en Educación Primaria casi se ha duplicado, pasando del 4,6% en 2015 a más del 9% en 2022. En España, la mayor caída se encuentra entre aquellos que trabajan en la Formación Profesional (FP): esta registra más de 11.200 docentes menos, según los indicadores sobre el estado del sistema educativo español.

Los últimos estudios sobre la situación del profesorado en nuestro país, impulsados por la Fundación SM, apuntan a un desgaste de los docentes. Así, inciden en que dos de cada cinco docentes afirman vivir su trabajo con distanciamiento e indiferencia, lo cual se refleja en que el 47% se mantiene en una posición neutral ante la posibilidad de abandonar la docencia.

Además, uno de cada cuatro (42%) asegura que si encontrara un trabajo similar abandonaría la profesión. Por otra parte, uno de cada tres ha padecido falta de ilusión, y dos de cada cinco, síntomas compatibles con agotamiento, ansiedad y depresión. En este sentido, dos de las cuestiones que presentan más dificultad para el profesorado son la falta de motivación y el poco interés del alumnado.

La Fundación SM pone el foco sobre las materias STEM --es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, según sus siglas en inglés--. Por un lado, advierte de que la tasa de abandono en estas disciplinas comienza a ser "especialmente preocupante" ya que "un alto porcentaje de las plazas convocadas en estas asignaturas en diversas ciudades españolas no logró cubrirse en las últimas oposiciones".

Además, avisa de que la tasa de graduados en materias STEM en España fue de 2,28 por cada 100 graduados de entre 20 y 29 años y que la creciente demanda añadida de estos licenciados en disciplinas emergentes, como análisis de datos, big data e inteligencia artificial, y el atractivo salarial de algunos sectores empresariales (tecnológico, banca y finanzas, consultoría o informática), está dejando a las escuelas sin docentes de estas disciplinas.

MEJORES SALARIOS Y UN CLIMA "ADECUADO" PARA LA ENSEÑANZA

A raíz de estos resultados, la Fundación SM y el Equipo Especial de Docentes de la UNESCO presentaron un decálogo de condiciones para transformar la educación bajo el impulso de los equipos docentes el pasado mes de agosto en la Cumbre Mundial sobre Docentes celebrada en Chile.

En el texto, piden cuidar el bienestar integral de los docentes y mejorar sus condiciones de trabajo del profesorado. Así, inciden en la importancia de reforzar la atención tutorial y el acompañamiento psicopedagógico, pero también en crear un modelo de desarrollo profesional que atraiga, forme y retenga a los mejores docentes, con salarios "acordes con la responsabilidad que exige la labor educativa".

Asimismo, solicitan que se favorezca un clima adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyando la autonomía y la libertad académica de los equipos de profesores y propiciando una mayor implicación de los mismos en la estrategia educativa.

Otra de las peticiones que lanzan es la de crear una cultura colaborativa en las comunidades educativas y, en especial, en los equipos docentes, caracterizada por el apoyo y el desarrollo mutuos. Por último, instan a establecer políticas de equidad de género y de diversidad cultural.