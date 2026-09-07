El calor durará hasta el miércoles, con caídas de hasta 10ºC en máximas en amplias zonas y lluvias fuertes en el norte

Archivo - Un hombre pasea con su perro en el Parc Central, a 12 de agosto de 2021, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un frente atravesará la Península entre el martes y el miércoles, dejando lluvias fuertes en Galicia y Asturias, con acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de 12 horas así como un descenso de hasta 10ºC en las máximas en amplias zonas, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

A partir del jueves, es probable que las temperaturas vuelvan a subir y que retorne el tiempo estable. De forma paralela, el calor será intenso en Canarias hasta el miércoles, día en el que también se registrará un descenso térmico.

Del Campo ha indicado que este lunes seguirá el calor intenso en casi todo el país, con más de 36ºC en el este, centro y sur de la Península, así como en Baleares. De hecho, se superarán los 38ºC en buena parte de la mitad sur e interior de las regiones mediteráneas y los 40ºC en el Guadalquivir. Durante esta jornada, las precipitaciones serán muy escasas.

La llegada de un frente por el noroeste dejará el martes cielos muy nubosos y con precipitaciones que se irán extendiendo por Galicia, comunidades cantábricas, y norte y oeste de Castilla y León. Por zonas, estas precipitaciones podrán ser fuertes y persistentes en Galicia y Asturias, con acumulados superiores a los 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en menos de 12 horas. En el resto del país predominará todavía el tiempo estable.

De acuerdo con el portavoz de AEMET, se producirá una bajada de las temperaturas en la mitad occidental peninsular. Sin embargo, en el resto del país los termómetros seguirán sin cambios y el calor seguirá siendo intenso en el este y sur de la Península, así como en los archipiélagos, con máximas superiores a 36 o 38ºC. De hecho, podrían ser localmente más altas en el interior de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Gran Canaria. En Canarias, las altas temperaturas irán acompañadas de calima.

El frente continuará su avance por la Península el miércoles y tras él vendrá una masa de aire más frío. De esta manera, se producirá un descenso acusado de las temperaturas en buena parte del territorio, incluyendo Baleares, con máximas que este día serán entre 6 y 10ºC inferiores a las de la jornada anterior en amplias zonas e incluso localmente más bajas. Del Campo ha precisado que esto hará que los valores sean ya en líneas generales propios de la época del año e incluso algo fríos en el tercio norte.

Ciudades como Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán los 20 a 22ºC de máxima y solo se superarán los 30ºC en puntos del área mediterránea, Baleares y la mitad sur. En el sureste continuará el calor, con más de 36ºC en la Región de Murcia y sur de Andalucía. A su vez, también hará calor en Canarias, donde se superarán los 34ºC en el sur de las islas y además se registrará calima.

Aún así, el pronóstico recoge que a partir de ese día también comenzarán a bajar los valores en el archipiélago. Según el portavoz de AEMET, el tiempo será inestable durante este día por el paso del frente. De esta forma, habrá lluvias y chubascos en amplias zonas del norte y centro peninsular, así como en Baleares. Estos podrán ser fuertes y estar acompañados de tormentas con granizo.

Por la tarde, también podrían llegar a puntos del este y del sur y no se descarta que también se registre alguno fuerte en estas zonas. Asimismo, soplará el viento del norte en amplias zonas de flojo a moderado, aunque se registrarán rachas fuertes o muy fuertes en el nordeste de la Península y el archipiélago balear.

Tras el paso del frente se impondrá el jueves de nuevo el tiempo anticiclónico, aunque de madrugada se registrarán restos de chubascos en el sureste peninsular y Baleares. De acuerdo con Del Campo, la madrugada será más fría, con mínimas que caerán 10ºC en buena parte del centro y de la mitad norte. De hecho, Teruel y Ávila podrían amanecer por debajo de 5ºC.

Aún así, habrá noches tropicales en puntos del Mediterráneo y del tercio sur. En el otro extremo, las temperaturas diurnas se recuperarán en todo el territorio excepto en el sureste, donde bajarán notablemente, y en Canarias, donde se normalizarán después de unos días de mucho calor.

LA TEMPERATURA SUBIRÁ EL FIN DE SEMANA, AUNQUE NO TANTO

En el resto del país se hablará este día de valores propios para esta época del año e incluso algo algo cálidos en el Guadalquivir, donde se alcanzarán los 35ºC. De cara al viernes y al fin de semana, lo más probable es que las temperaturas continúen subiendo en la mayor parte de España.

Los valores diurnos serán altos para la época, aunque no tanto como en días previos, con máximas que se situarán entre los 30 y 35ºC en el este, centro y sur del territorio. La meteorología será en líneas generales estable y con pocas lluvias.