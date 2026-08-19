El calor pone este miércoles en aviso a 13 CC.AA., con Comunidad Valenciana en nivel rojo por máximas de hasta 42ºC

Archivo - Turistas pasean por el centro de la ciudad, a 26 de marzo de 2026, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Joaquín Reina - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las altas temperaturas pondrán este miércoles en aviso a 13 comunidades autónomas (CC.AA.) en un día en el que la Comunidad Valenciana estará en nivel rojo (peligro extraordinario) y otras cinco CC.AA. alcanzarán el nivel naranja (peligro importante) --Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de Murcia-- según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las capitales de provincia con previsión de máximas más altas serán Lleida, Valencia y Zaragoza, con 42ºC. Además, Cataluña y Castilla y León también tendrán avisos por lluvias y tormentas.

En concreto, Alicante y Valencia estarán en aviso rojo por calor mientras que los avisos naranja se sitúan en Almería; Huesca, Teruel y Zaragoza; Albacete; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Castellón.

El resto de avisos por altas temperaturas (amarillos) se activarán en Málaga; Mallorca, Ibiza y Formentera; Soria y Burgos; Cuenca; Ourense; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Campo de Cartagena y Mazarrón; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Álava; y Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana.

Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en León, Palencia y Girona.

En líneas generales, AEMET ha indicado que este miércoles las máximas bajarán. La excepción estará en el Levante, Cataluña, Aragón y Baleares, donde subirán, y se registrarán aumentos notables en el litoral de Valencia. De esta manera, se superarán los 36ºC en puntos del centro, el valle del Ebro y en zonas bajas del noreste, Baleares, el sureste y de la Comunidad Valenciana, y se podrán superar los 40ºC en el bajo Ebro, interiores de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Por otro lado, las mínimas estarán en descenso en Cataluña y en el cuadrante suroeste, y en ascenso en el resto. Así, se seguirán registrando noches tropicales en los litorales mediterráneos, en las que no se bajará de 20ºC. Mientras tanto, en Canarias, las mínimas subirán ligeramente.

De acuerdo con la predicción, la aproximación de aire relativamente frío en altura dejará un ambiente algo más inestable en puntos de la mitad norte y del tercio este, si bien seguirá dominando la estabilidad en la mayor parte de la Península. En este sentido, se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el Cantábrico y algunas nubes bajas matinales en los litorales de Andalucía.

A partir del mediodía, se prevé el desarrollo de nubes de evolución en el interior peninsular. Podrían registrarse chubascos y tormentas en los Pirineos y extremo nordeste y no se descarta que también se den en los sistemas Béticos, Ibérico, Cordillera Cantábrica y zonas aledañas. Por zonas, las tormentas podrían ser de intensidad fuerte y venir acompañadas de rachas muy fuertes de viento y de granizo en el nordeste peninsular. Asimismo, en Canarias se prevén intervalos nubosos que pueden dejar alguna precipitación en el norte de las islas montañosas.

Por último, AEMET ha explicado que soplará en general viento del suroeste, flojo o moderado. Será del norte o noroeste, rolando a oeste en el Cantábrico y Galicia, más intenso en los litorales de esta última. En el litoral del mar de Alborán y Estrecho soplará el viento de poniente moderado, con algunos intervalos fuertes, y en el tercio este y Baleares, del sur, también moderado. Asimismo, habrá viento del oeste flojo a moderado en el interior mientras que en Canarias volverá el alisio, en su caso moderado.