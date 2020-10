Una campaña de FELGTB muestra testimonios del colectivo para denunciar las discriminaciones que sufren en su vida diaria

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal LGTB (FELGTB) ha lanzado este jueves una campaña de concienciación en la que usando testimonios reales busca sensibilizar a la sociedad sobre los problemas que, a diario, sufre este colectivo y, especialmente, las personas trans.

Este sábado, 17 de octubre, se celebra el Día de la Despatologización Trans y la federación ha puesto en marcha la iniciativa 'octubre trans', para dar a conocer la situación de estas personas en el país.

Además de la campaña, la FELGTB, junto a la Fundación Triángulo, han organizado unas jornadas de concienciación --entre el 23 y 25 de este mes--. Usando ambos escenarios, el colectivo quiere lanzar el mensaje de que es urgente una legislación estatal para recoger sus derechos y, a través de la presidenta de la federación, Uge Sangil, han apremiado al Gobierno a hacerlo durante esta legislatura porque "es el momento".

"En el 'octubre trans' trabajamos por llevar a los ciudadanos y al marco político nuestra reivindicaciones", ha explicado Sangil en una rueda de prensa. La presidenta de FELGTB se ha mostrado "ilusionada" porque su mensaje llegue a la sociedad porque, según ha apuntado, "cuando se habla de derechos trans, se habla de derechos humanos" y el colectivo "necesita ser igual que el resto de la ciudadanía española".

DISCRIMINACIÓN LABORAL, SANITARIA Y EDUCATIVA

"Solo hay un valor que puede TRANSformar la sociedad. La Igualdad" o "Solo hay un modo de TRANSigir con el odio y la ignorancia. La Igualdad", son algunos de los lemas que forman parte de la campaña lanzada este jueves y que se podrá ver en redes sociales y la web 'igualdadtrans.es'.

Tal y como ha señalado la FELGTB, el fuerte de esta iniciativa son los testimonios reales de diferentes personas del colectivo que cuentan su experiencia vital. Tal y como ha explicado el coordinador trans de la federación, Alex Bixquert, estos relatos, que se pueden escuchar también en 'spotfy', cuentan casos de discriminación en el colegio, en el entorno laboral o en el sanitario.

Como ejemplos, en la rueda de prensa, han estado Judit Calero y Ana Arnau Gonga. La primera, ha explicado su historia en las llamadas unidades de trastorno de género, que aún se usan en España, a pesar de que la despatologización de la transexualidad se determinó hace años.

"En España se sigue diagnosticando el trastorno de género", ha denunciado, antes de apuntar que esta experiencia le "traumatizó".

El caso de Arnau, narra cómo fue despedida por la incomprensión de uno de sus superiores que no entendía que no se identificara con ningún género binario. Tal y como ha relatado, muchas veces disfrazados de bromas, se ha enfrentado a discursos de odio. Además, denuncia que tras su despido no denunció porque "no hay una ley" que le ampare, porque su género no binario, en la actualidad "no existe".

VOCES DE TODAS LAS EDADES Y COLECTIVOS

Junto a Calero y Arnau, participan en esta camapaña Alan Moreno, migrante huido de su país por sufrir transfobia; Alicia Vatra, trans con discapacidad visual; Joan López, que cuenta cómo su etapa escolar ha quedado marcada por el bulling; o Silvia Sicore, que cuenta sus problemas laborales tras realizar la transición.

No son los únicos testimonios de este colectivo que se podrán escuchar este mes. Las jornadas que celebra la FELGTB con Fundación Triángulo van a reunir a muchas personas del colectivo en sus mesas de debate y diálogo. Tal y como ha explicado el presidente de la fundación, José María Núñez, durante las 20 horas de sesiones, se esperan voces "referentes de la transición" y también del colectivo más joven.