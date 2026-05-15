La 1 y el canal 24 Horas de TVE se quedan sin emisión durante 20 minutos por un "corte eléctrico"

La periodista Silvia Intxaurrondo, presentadora de 'La Hora de la 1' - EUROPA PRESS

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La 1 y el canal 24 Horas de RTVE se han quedado este viernes por la mañana sin emisión durante 20 minutos por un "corte eléctrico", según han asegurado fuentes de RTVE a Europa Press.

A primera hora, a las 8.09 de la mañana, se cortaba la emisión del programa 'La Hora de la 1', liderado por la presentadora Silvia Intxaurrondo, así como la imagen del Canal 24 horas, que reproduce el mismo programa, lo que habría sido provocado por un "corte eléctrico".

"Es un fallo de un automático que está dando problemas", han manifestado las mencionadas fuentes, que han apuntado que este sistema ya dio problemas también este pasado jueves.

Al interrumpirse la emisión, la cadena emitió una cortinilla genérica con el logotipo de la corporación pública en azul, hasta 19 minutos después, a las 8.28 horas, cuando volvió la emisión. En ese momento, Intxaurrondo, al volver la imagen, explicó lo sucedido en antena: "Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión".

"Gracias a todos los compañeros de RTVE que han hecho que 'La hora de la 1' recupere la emisión en tiempo récord", ha añadido, para luego poner en valor la coordinación para resolver el problema.

"No pueden imaginarse la coordinación a la que hemos asistido en este plató, en los controles de realización y en todos los edificios que implican a Prado del Rey. Gracias compañeros", ha agradecido, haciendo un gesto de corazón con sus manos, antes de volver a dar voz a su tertulia política.