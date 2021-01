Candidatos al Consejo de RTVE apuestan por renovar la plantilla y abordar la situación de los interinos

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos al Consejo de Administración de RTVE, que han comparecido este miércoles ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, han presentado distintas propuestas para financiar la Corporación pública.

Los aspirantes han respondido a las cuestiones planteadas por los representantes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja y que se han centrado, entre otras cuestiones, en la sostenibilidad de la empresa pública y la credibilidad e independencia de la misma.

En el marco de su intervención, Juan Carlos López Casas ha presentado su apuesta por la creación de un nuevo modelo de financiación mixto (público y privado), al que ha denominado 'Xbox'. Así, ha señalado que es un modelo "disruptor", que tiene que decidir el Parlamento.

"Un nuevo modelo de negocio de distribución de contenidos audiovisuales, de la más alta calidad y alcance mundial", ha manifestado, al tiempo que ha abogado por devolver "el valor perdido a la publicidad, con un revolucionario modelo de publicidad". De este modo, ha dicho que este proyecto "no sólo podría implicar la futura autofinanciación de RTVE, sino la generación de una compañía como Netflix, Amazon Prime Video, pero con la marca que RTVE y la marca España".

Por su parte, Valentín Villagrasa también ha afirmado que la primera parte de la financiación "les corresponde" a los parlamentarios, que "tienen que tomar la decisión de reformar la Ley del 2009, en la cual se suprimía la publicidad en RTVE".

"Nosotros no podemos vivir sólo del erario público, sino que tenemos una parte de contenidos, que es importantísima que sea financiada por la publicidad", ha defendido Villagrasa, que ha reclamado a los diputados una reforma de la normativa que permita publicidad y patrocinios "en unos límites adecuados".

Respecto a los patrocinios, el candidato a formar parte del Consejo de Administración ha puesto de relieve que "debe redundar en la calidad del producto que patrocina" y considera que "hay que subir los patrocinios, cobrarles más". Además, considera necesario "suprimir ya lo que significan los compartimentos estancos de las categorías" de la plantilla y flexibilizar.

En la cuarta jornada de comparecencias ante la Comisión Consultiva de Nombramientos de la Cámara Baja, Javier Martín-Domínguez ha hecho hincapié en que es necesario "asegurar una financiación adecuada y marcar su ruta digital".

"No creo en el regreso de la publicidad. Es muy difícil volver a reestructurarlo. Hay muchas razones para no estar en ello. Creo que hay que vivir de los contenidos y de nuestras ventas, de mejorar la relación comercial. Y creo también que no debemos hacer más daño a otros sectores. Lo tiene muy difícil la prensa, la radio y la empresa privada, y no creo que la televisión pública deba entrar en eso", ha zanjado.

En su comparecencia, Alejandro Perales ha reclamado una financiación "estable", lo que significa, según ha puntualizado, que "en función de cuál sea el techo de gasto, debe garantizarse en un modelo plurianual esa financiación".

"Esa financiación permite otro tipo de ingresos, incluso, de ingresos de comunicaciones comerciales, siempre que se acote de una forma muy clara, se tase y tengan que ver fundamentalmente con formatos que están muy relacionados con lo reputacional, como puede ser el tema de los de los patrocinios", ha argumentado Perales.

En relación con su viabilidad económica, Pedro Vila ha declarado que lo que "hace mucho daño es que el encargo no esté bien formulado, que los recursos no sean los adecuados, que no sean estables en el tiempo o que haya cambios con la organización, que además sean cambios, que sean poco profesionalizados".

De esta forma, Vila ha asegurado que si RTVE cuenta con "un encargo claro y una valoración correcta y una estabilidad", al cabo de cuatro o cinco años, los parlamentarios "se van a sentir satisfechos porque se habrá hecho bien".

CREDIBILIDAD E INDEPENDENCIA

Para Carmen Fuente, "la credibilidad es sin duda un elemento central de la reputación de una empresa de comunicación, pero no es el único". Así, ha afirmado que "puede que RTVE no tenga todavía un problema acuciante extremo de credibilidad, pero sí lo tiene de independencia".

Fuente propone "reforzar el cumplimiento del Estatuto de Información integrándolo dentro del gobierno corporativo, dotando a los Consejos Informativos de más recursos, pero también exigiéndoles una labor de transparencia mucho mayor sobre su propia actividad tanto hacia dentro como hacia fuera, y haciendo del Consejo de Administración el garante final de la independencia informativa de RTVE". También considera que la transparencia es "otro de los ejes que deberían guiar la actuación" del Consejo de Administración, "por lo menos en las primeras fases".

En último lugar, José Ignacio Igual ha afirmado que "la calidad, el rigor, la promoción de la verdad" son el verdadero objetivo a transmitir a la ciudadanía, que está "expectante". También cree importante que el poder legislativo "defina muy bien qué es el servicio público" y que "todos los cargos y puestos de responsabilidad" en RTVE deberían ser sometidos a "concursos de capacidad y mérito".