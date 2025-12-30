Caras nuevas y rostros conocidos para el público presentarán mañana las Campanadas 2025-2026 en las televisiones

Chenoa posa durante la presentación del programa ‘Dog House’ - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Dic. (EUROPA RESS) -

Chenoa y los hermanos Estopa son algunas de las caras nuevas que se estrenan este miércoles en las Campanadas 2025-2026 en las diferentes televisiones estatales, mientras que otras han preferido apostar por rostros más conocidos por la audiencia como Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

En el caso de TVE, ha confiado en los hermanos Estopa y la cantante Chenoa para presentar la entrada del nuevo año desde la Puerta del Sol después de que la pareja formada por Andreu Buenafuente y Silvia Abril anunciase su decisión de retirarse debido a la baja médica del presentador. Chenoa y los hermanos David y José Muñoz cogerán el testigo de David Broncano y Lalachus, que despidieron 2024 y dieron la bienvenida a 2025 en RTVE.

Antena 3 repite la misma fórmula de los últimos años con Alberto Chicote y Cristina Pedroche en una cita que se sucede cada 31 de diciembre desde hace diez años consecutivos en la Puerta del Sol de Madrid. En este caso, la incógnita volverá a ser el vestido de la presentadora madrileña, aunque para esta despedida del año Pedroche y Chicote contarán por primera vez con un invitado especial durante la retransmisión ya que Santiago Segura estará presente en la Puerta del Sol junto a Pedroche y Chicote.

"Ésta será una de las principales novedades de una retransmisión muy especial y única que contará con muchas sorpresas y que, por primera vez, se emitirá juntamente en Antena 3, laSexta y atresplayer", han informado desde el grupo de comunicación.

MEDIASET, CUATRO Y CANAL SUR, DESDE LA NIEVE

Mediaset España cambiará de escenario y por primera vez sus cadenas de televisión darán las campanadas desde la nieve. La estación de esquí Formigal-Panticosa se convertirá en el escenario desde el que el grupo despedirá 2025 en simulcast para Telecinco y Cuatro.

Desde la terraza de Marchica, su emblemático après-ski a pie de pistas, Sandra Barneda y Xuso Jones conducirán la retransmisión de fin de año antes de ceder el protagonismo al reloj de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Sallent de Gállego, una de las villas más singulares y pintorescas del Alto Gállego, donde sonarán las doce campanadas.

Para Sara Barneda y Xuxo Jones la retransmisión también tiene un significado especial. "La noche del 31 es una de las más bonitas del año, una de las que más esperanza se reparte en el mundo. Este año hacer las Campanadas en la nieve, en este enclave, me parece la imagen más bonita", ha explicado Barneda que repite como presentadora de las Campanadas junto al debutante Xuxo Jones.

TELEVISIONES AUTONÓMICAS

También Canal Sur se apuntará a una campanadas blancas y lo hará desde la estación de esquí de Sierra Nevada. Serán "las uvas más blancas", "con los mejores deseos", desde una estación de esquí "querida por todos", en un entorno natural, en la estación más alta de España y la más meridional de Europa, según ha destacado la cadena televisiva en un comunicado. La esperada cita correrá a cargo de un trío: Toñi Moreno, Ana Hinestrosa y Enrique Romero.

TV3 ha decidido repetir fórmula con la pareja formada por la creadora de contenido Laura Escanes y el cante Miki Núñez desde las fuentes de Montjuic de fondo.

En Telemadrid, la despedida del año correrá a cargo de Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, conocida por su participación en el programa El Camping. La cadena autonómica recupera el directo en su Fin de Año 25 años después y desplegará a sus reporteros por distintos puntos de la comuniad para mostrar el ambiente festivo.

Por su parte, À Punt dará la bienvenida a 2026 desde Utiel, con María Guster y Ferrán Serrano. Será la primera vez que la cadena valenciana despedirá el año desde fuera de Valencia como un gesto simbólico a las localidades afectadas por la dana.

RadioTelevisión Canaria dará la bienvenida a 2026 desde El Hierro con un homenaje a la identidad isleña. En concreto, se celebrarán desde el Terrero de Lucha Ramón Méndez, en el municipio de La Frontera. Además, será la primera vez que las Campanadas se emitirán en directo a través de las ondas de La Radio Canaria, motivo por el que Mayer Trujillo se sumará a la conducción junto a Eloísa González y Elvis Sanfiel.

Canal Extremadura retransmitirá las campanadas desde Plasencia, la ciudad que cumple 840 años de su fundación y el reconocimiento de su Semana Santa como Fiesta de Interés Nacional. La despedida del año correrá a cargo de Sandra Majada, Raúl Otero y Blanca García, tres jóvenes extremeños vinculados a la comunidad y la creación de contenido.

Mientras, la televisión de Castilla-La Mancha se irá a Huélamo, un pueblo de 70 habitantes de la serranía de Cuenca, para pasar la Nochevieja. Mariló Leal, Carlos Macías y Lucía Escribano presentarán las Campanadas.

EITB dará la bienvenida al nuevo año, como acostumbra, desde la Plaza Nueva de Vitoria-Gasteiz, en directo, en ETB1, ETB2 y eitb.eus. En ETB1, Ilaski Serrano y Xabier Usabiaga brindarán con la audiencia para despedir el año. En ETB2, África Baeta estará acompañada de Sara Gándara. Las dos retransmisiones se ofrecerán en directo a través de eitb.eus.

La televisión autonómica del Principado de Asturias (TPA) retransmitirá las Campanadas 2026 desde la Plaza Mayor de Gijón en el programa 'Las uvas con TPA', presentado por Ana Francisco y Santi Alverú, con conexiones con hogares asturianos dentro y fuera del Principado y una videoquedada a través de Zoom.

Aragón TV confía un año más en Blanca Liso para dar la bienvenida al año nuevo. La emisión será en directo desde la Plaza del Pilar. A ella se sumará el equipo del programa 'El campo es nuestro'.

En el caso de la cadena autonómica de Galicia TVG, despedirá el año desde la plaza del Obradoido en Santiago de Compostela con Eva Iglesias, Aitana del mar, Arturo Fernández y Eddy Insua.

Por su parte, Óscar Martínez y Kika Frutos, dos rostros muy conocidos por la audiencia autonómica, repetirán como maestros de ceremonia desde la capital de la Región de Murcia, donde el reloj del Ayuntamiento marcará los últimos segundos de 2025 en La 7, la televisión autonómica.