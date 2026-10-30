El cardenal Blázquez, sobre los abusos: "Probablemente todos habíamos llegado tarde"

Archivo - El cardenal Ricardo Blázquez en una fotografía de archivo. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cardenal Ricardo Blázquez, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2005 y 2008 y entre 2014 y 2020, ha afirmado que "probablemente" llegaron "tarde" a abordar el problema de los abusos sexuales en la Iglesia.

"Apareció claro que, probablemente, todos habíamos llegado tarde a esta cuestión, en las familias también y en las sociedades", asegura Blázquez en una entrevista publicada por la CEE que se enmarca en una serie de videopodcast con motivo del 60 aniversario de su creación. La semana pasada se publicó la del cardenal Antonio María Rouco Varela y las próximas, se emitirán la del cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y la del actual presidente de la CEE, Luis Argüello.

Blázquez dice tener "grabado" el "consistente" discurso del Papa Francisco en la cumbre vaticana de febrero de 2019 para abordar los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en la que, según indica, también quedó patente que puede haber abusos no solo sexuales, sino también de autoridad, de poder y de conciencia. "Y a veces unos abusos llevan consigo otros", puntualiza.

Desde entonces, remarca que "en la Conferencia Episcopal se han ido dando pasos muy importantes, de una manera constante", abriéndonse "sinceramente al diálogo con los que habían padecido y eran víctimas de una forma o de otra".

Al recordar su primera etapa al frente de la CEE, marcada por el debate sobre la educación, concretamente por la reforma educativa de la LOE y el lugar de la Enseñanza de la Religión en la escuela, el cardenal valora el diálogo mantenido con los gobiernos, que permitió alcanzar acuerdos en algunas materias, como el de financiación.

A su juicio, es importante "que nunca se deje de dialogar honradamente" y precisa que "el diálogo fructífero consiste en no pedir al otro lo que el otro no puede dar, ni tampoco escaquearse uno de su propia responsabilidad".

Además, recuerda la "gravedad" del tiempo en el que fue obispo de Bilbao, cuando "la organización terrorista ETA estaba en plena actuación" y precisa que fue él quien celebró el funeral de Miguel Ángel Blanco. En este contexto, subraya que la Iglesia "condenó siempre" las acciones terroristas y evoca la alegría que supuso "cuando la organización terrorista públicamente anunció que renunciaba al ejercicio de la violencia, porque fue un alivio para la sociedad en general".

"LA CONCORDIA DEBE SER POSIBLE"

Por otro lado, preguntado por el proceso independentista y la crisis institucional en 2017, Blázquez recuerda su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, poco tiempo después de esa crisis, cuando aludió al epitafio en el sepulcro de Adolfo Suárez, 'La concordia fue posible'.

"Yo sentía que era una especie como de golpe duro a la concordia de todos. Y esa fue probablemente de las llamadas fundamentales y de las reflexiones que yo hice en aquel discurso de apertura. La concordia fue posible. Y lo digo también ahora, la concordia debe ser posible, nada de bloques cerrados, nada de levantar muros, que somos la misma sociedad, somos el mismo pueblo", subraya.