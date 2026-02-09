El cardenal Cobo llama a los sacerdotes a caminar "juntos" frente a "la polarización que también se cuela en la Iglesia"

Archivo - El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha hecho un llamamiento a los sacerdotes de Madrid a "caminar juntos" frente a las "oscuridades" de este tiempo como "la polarización que también se cuela en la Iglesia".

Así lo ha indicado este lunes en su homilía pronunciada durante la misa celebrada en la catedral de Santa María la Real de la Almudena, con motivo de la Asamblea Presbiterial 'CONVIVIUM'.

"Por un lado, la polarización que también se cuela en nuestra Iglesia y puede convertirnos en rivales o competidores. A veces, la fe queda relegada, mientras los recelos, las ideologías o nuestras propias maneras de ver las cosas se imponen y debilitan la comunión", ha alertado el cardenal Cobo.

Además, ha avisado de que, en otras ocasiones, ceden "a relatos que quieren imponer una percepción distorsionada de lo que es la Iglesia".

"Estos discursos generan división y no ayudan a una mirada evangélica sobre la Iglesia, los sacerdotes y el mundo al que el Señor ama", ha indicado.

Frente a la "oscuridad", ha propuesto "respuesta y profecía". "La reunión fraterna, vivida con humildad y a la luz del Señor, nos aquilata y nos alivia; nos permite caminar juntos y acoger la verdad de quiénes somos", ha subrayado.