El cardenal Rouco presentará el próximo lunes el 25 Congreso Católicos y Vida Pública

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo emérito de Madrid, Antonio María Rouco Varela, presentará el próximo lunes 6 de noviembre, a las 12:00 horas, el 25 Congreso Católicos y Vida Pública, titulado 'Vivir, compartir, anunciar. Evangelizar', con una conferencia sobre el 'Nacimiento y desarrollo de una iniciativa evangelizadora: los congresos Católicos y Vida Pública'.

El Congreso, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, se celebrará desde el viernes 17 de noviembre hasta el domingo 19, en la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, y en el encuentro participarán ponentes nacionales e internacionales.

El acto inaugural, que tendrá lugar el viernes 17 de noviembre a las 11:00 horas contará con la participación del presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza; el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza; el consiliario nacional de la ACdP, el obispo Fidel Herráez; el vicepresidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Marcelino Oreja, y el director del Congreso Católicos y Vida Pública, Rafael Sánchez Saus.

Además, a las 11:30 horas, el exministro del Interior, presidente del Real Instituto Universitario CEU de Estudios Europeos e impulsor de NEOS, Jaime Mayor Oreja, pronunciará la conferencia inaugural del Congreso, titulada '25 años del Congreso Católicos y Vida Pública'. La encargada de presentarlo será la coordinadora ejecutiva europea de la Federación One of Us y coordinadora nacional de NEOS, Ana del Pino.

También tendrá lugar una mesa redonda titulada 'Los congresos Católicos y Vida Pública en el mundo: ayer, hoy y mañana', en la que participarán la adjunta ejecutiva del Presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Liza M. Riestra Carrión; el director general Fundación Irarrázaval, Anibal Vial; la directora nacional de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás de Chile, Esther Gómez de Pedro; el director gerente internacional de Acton Institute, Alejandro Chafuen. La mesa estará moderada por la profesora de Periodismo de la Universidad CEU San Pablo, María Solano.

Entre otras conferencias, destaca asimismo la que ofrecerá, ese mismo viernes a las 16:00 horas, el embajador de la Liga de Estados Árabes en España, Malek Twal, sobre 'Cristianos en países árabes: situación y perspectivas'; la ponencia del catedrático de Filosofía y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Arana, sobre 'El compromiso apostólico del laico en tiempos no clericales', el sábado a las 10:30 horas; o la que dará el presidente del Global Center for Human Rights, Sebastián Schuff, sobre 'Organismos internacionales y descristianización de los pueblos', el sábado a las 18:00 horas.

Igualmente, se celebrará un acto cultural en torno a la pregunta '¿Es posible hoy una cultura cristiana?', en el que participarán el escritor y columnista Enrique García-Máiquez; el historiador y novelista Alejando Rodríguez de la Peña y el cineasta José Luis López Linares, presentados por el economista Jorge Soley.

Por otro lado, el domingo, tras la misa, el fundador y CEO de la organización benéfica Mary's Meals pronunciará una conferencia sobre 'La caridad y el arte de vivir con generosidad' y será presentado por el abogado y voluntario de la organización, Borja Díez de Rivera.

Además, en esta edición, los organizadores han dado especial importancia al Congreso Juvenil, en el que se compartirán testimonios de jóvenes que participarán en una mesa redonda sobre 'El desafío de evangelizar a la generación Z' y se celebrará una Hora Santa en la que participará el grupo musical 'Hakuna'.