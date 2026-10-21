Cáritas Zamora asegura "normalidad" en su actividad tras la apertura de una investigación canónica a su exresponsable

ZAMORA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de Cáritas en Zamora, Ignacio Enríquez, ha asegurado este miércoles que los programas previstos de la entidad se están desarrollando "con normalidad" tras conocerse que su predecesor en el cargo y antiguo vicario general de la diócesis, Antonio Martín de Lera, está inmerso en un proceso penal canónico por presuntos delitos de índole económica y de abuso en el ejercicio de sus funciones y potestades.

En una rueda de prensa, preguntado por este caso, Enríquez ha evitado hacer "una valoración que pueda condicionar" y ha precisado que "la situación económica es la que es" y la que se está reflejando en las memorias. En todo caso, ha aseverado que la delegación local de la confederación en Zamora "va a seguir con toda la dedicación" puesta en el trabajo que tiene encomendado.

Según informó este martes la diócesis de Zamora en un comunicado, "tras tener conocimiento de posibles irregularidades de carácter económico-administrativo y relacionadas con el ejercicio de responsabilidades eclesiales, el obispo de Zamora ordenó en su momento la apertura de la correspondiente investigación previa".

Concluida esta fase y "apreciada la existencia de elementos suficientes" para que los hechos fueran examinados en sede judicial, las actuaciones "siguieron el cauce previsto por el ordenamiento canónico", tal y como precisa.

Además, señala que el 29 de enero de 2026 quedó constituido el Tribunal Colegial encargado de conocer el correspondiente proceso penal judicial ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, con sede en Madrid.

El procedimiento continúa en curso y todavía no se ha dictado una resolución definitiva sobre los hechos examinados, según apunta la diócesis, que subraya su "pleno respeto a la presunción de inocencia" y asegura su respeto a la resolución del Tribunal.

Según avanzó este martes Religión Digital, el obispo ya había apartado de forma progresiva a Martín de Lera de todas sus responsabilidades eclesiásticas: hace dos años fue destituido de la dirección de Cáritas, hace año y medio se le forzó a dimitir como vicario general y, de manera más reciente, fue apartado de la gestión de sus parroquias asignadas.