Carla Antonelli y Mar Cambrollé dicen "no" a limitar la autodeterminación de género en menores: "Basta ya"

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exdiputada del PSOE en Madrid Carla Antonelli y la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, han dicho "no" a la propuesta del PSOE de limitar la autodeterminación de género en menores de 16 años y le han acusado de "sembrar una sombra de sospecha" sobre las personas trans al querer endurecer la reversibilidad del cambio.

"Es un no, no y no, es algo dentro de esta cosa absurda, de este agujero negro", ha remarcado la exdiputada socialista Carla Antonelli, en declaraciones a Europa Press, tras conocer la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, que prevé limitar la autodeterminación de género en menores de 16 años con sus enmiendas parciales al proyecto de Ley Trans.

Así se ha pronunciado en referencia a uno de los planteamientos que hace el PSOE en un documento de preenmiendas al que ha tenido acceso Europa Press, en el que plantea eliminar la posibilidad de que los mayores de 14 años y menores de 16 puedan pedir presentar solicitud por sí mismos asistidos por sus representantes legales. En su lugar, los socialistas quieren que los menores de 12 a 16 años deban contar con autorización judicial para la modificación de la mención registral de sexo.

"Las palabras se mantienen", ha manifestado Antonelli, al tiempo que ha dicho que las van a encontrar "de frente". "¿Qué necesidad hay de romper las palabras dadas, de volver a la casilla de salida?", se ha preguntado. "Basta ya, esto es un abuso", ha remarcado.

Por su parte, la presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha pedido al PSOE que "respete la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019" que declaró inconstitucional el artículo que excluye a los menores del cambio registral de sexo.

"El Constitucional dijo que los menores tienen derecho al cambio de nombre y género siempre que demuestren madurez y estabilidad", ha recordado Cambrollé, en declaraciones a Europa Press.

Por otro lado, ambas activistas también han mostrado su rechazo a otra enmienda del PSOE que plantea que en caso de que se quiera revertir el cambio de sexo en el registro, se tendrá que obtener aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria. Actualmente, el proyecto de Ley contempla que esta reversibilidad se pueda solicitar a partir de los seis meses a través del mismo procedimiento regulado para el cambio registral, que no requiere autorización judicial en mayores de 14 años.

"Hay una sombra de sospecha permanente sobre nuestras propias identidades", ha lamentado Antonelli, apuntando que los casos de reversibilidad son "mínimos". "Basta ya de prejuzgarnos, de judicializarnos, de pasarnos por psiquiatras, es una absoluta desvergüenza", ha exclamado.

En la misma línea, Mar Cambrollé ha tachado de "altamente discriminatorio" querer poner límites a la reversibilidad, cuando en otros ámbitos no se impone un tope --por ejemplo, en el número de veces que una persona se puede casar--.

"Si no hay un límite en el ejercicio de derechos como el matrimonio, el divorcio o el aborto, imponer un límite a las personas trans es altamente discriminatorio. Da a entender que hay que limitarlo porque somos de dudosa credibilidad incluso proclives al fraude", ha denunciado.